Potsdam mit seiner einzigartigen Kulturlandschaft ist der Gegenstand eines opulent ausgestatteten Bildbandes aus dem Verlagshaus Vista Point, der sich gerade in Zeiten nächtlicher Ausgangssperren und unsicherer Öffnungszeiten von Schlössern und Museen für die Lektüre empfiehlt. „Wenn Sie die Stadt sehen, wird sie Ihnen gefallen“; dieses Zitat Friedrichs des Großen steht wie ein Leitmotiv auf dem Schutzumschlag des Buches, der vorn die Weinbergterrassen von Sanssouci, auf der Rückseite aber einen Blick zur Decke des Tanzsaals im Schloss Babelsberg präsentiert.

Residenz und Rückzugsort

Die Schlösser und Gärten in Potsdam und der näheren Umgebung sind in spektakulären Landschaftspanoramen, ausgesuchten Innensichten und sorgsam beobachteten Details das tragende Motiv des von Herausgeber Ralf Thomann gemeinsam mit dem Fotografen Achim Bednorz und der Kunsthistorikerin Barbara Borngässer gestalteten Bandes, der seit einiger Zeit in einer zweiten, aktualisierten Auflage vorliegt.

Drei der insgesamt fünf Kapitel sind den Schlössern und ihren Parkanlagen vorbehalten. Naheliegend, dass dem Kapitel „Residenz und Rückzugsort – Schlösser und Gärten von Sanssouci“ der meiste Platz zugestanden wurde.

Freude bei der Neu- und Wiederentdeckung

Eröffnet wird es mit einem Weitblick über die große Fontäne hinweg zum Weinbergschloss auf einer nach rechts und links aufklappbaren Doppelseite. In einem Rundgang mit allen nur möglichen Stationen von der Historischen Windmühle über die Neuen Kammern und das Neue Palais bis zum Dampfmaschinenhaus gewährt Fotograf Bednorz in exzellenten und ausnahmslos menschenleeren Aufnahmen eine Fülle an Motiven, die Freude bei der Wieder- und Neuentdeckung versprechen, Anregung für Parkspaziergänge und Schlossbesuche sein können.

Weitere Kapitel widmen sich dem Neuen Garten und seinen Bauten sowie unter der Überschrift „Ein Kranz von Schlössern“ Potsdams „naher Umgebung“. Bemerkenswert, dass die Buchautoren nicht nur die Pfaueninsel, Schloss und Schlosspark Glienicke oder auch die Schlösser Paretz und Caputh „Potsdams naher Umgebung“ zuschlagen.

Zeitschichten verschmelzen

Ebenso erscheinen in diesem Kapitel Sacrow mit Schloss und Heilandskirche und vor allem Schloss und Park Babelsberg. Im entstehungsgeschichtlichen Kontext ist das sicher korrekt. Dennoch wird manchem Lokalpatrioten die Verortung Sacrows und vielmehr noch Babelsbergs als „nahe Umgebung“ unangenehm auffallen. Seit 1939 sind sie eingemeindet.

Eröffnet wird das Buch unter dem Titel „Arkadischer Traum und preußische Wirklichkeit – Potsdam und seine Kulturlandschaft“ mit einem Exkurs zur Stadtgeschichte vom Großen Kurfürsten bis zur Gegenwart. Die Zeitschichten verschmelzen in Fotografien vom Jagdschloss Stern und dem Holländischen Viertel, in historischen Stadt-Veduten mit Garnisonkirche und Jägertor.

Im Wettlauf mit der Stadtentwicklung

Muthesius’ Haus Gugenheim und Mies van der Rohes Villa Urbig stehen für die Moderne, Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“ und die an diesem Ort auch schon wieder Vergangenheit gewordene Filmkulisse der „Berliner Straße“ in einer Luftaufnahme von 2012 für das Studio Babelsberg.

Das Mercure-Hotel und das Café Seerose rahmen einen kurzen Beitrag zu 40 Jahren DDR, der teils schon wieder überholt ist: „Einzelne Bauten, wie ... der an Werken der klassischen Moderne orientierte Fachhochschulkomplex ... Am Alten Markt, belegen die anspruchsvolle und international konkurrenzfähige Seite der DDR-Baukunst.“

Es zählt zu den Tücken eines solchen bis in die Gegenwart reichenden Buchprojektes, dass Veränderungen nach Drucklegung möglich, ja unausweichlich sind: Der Fachhochschulkomplex wurde 2018 abgerissen.

Frontalaufnahme vom Landtagsschloss

Das selbe Problem zeigt sich in diesem Kapitel beim Blick auf das heutige Potsdam, dessen Überarbeitung man bei der Aktualisierung für die zweite Auflage wohl vergessen hat. Die Stadt zählt noch immer 160.000 Einwohner – das ist der Stand von 2012. Und dann heißt es: „Als Sitz des ... Landtags soll das neue Schloss die schmerzliche Brache zwischen Altem Markt und Lustgarten schließen. Es bleibt zu hoffen, dass auch nur annähernd die städtebauliche Ausstrahlung des Originals erreicht werden kann.“

Immerhin hat der Leser nun die Möglichkeit, selbst vor Ort zu prüfen, ob die 2014 eröffnete Stadtschlosskopie städtebaulich funktioniert. Oder er blättert einfach weiter. Denn das letzte Kapitel „Von der Garnison zur Kulturstadt“ hat auch aktuellste Entwicklungen aufgenommen. Neben den Ausbauplänen für das Terrassencafé Minsk zum DDR-Kunstmuseum gibt es dort ein aktuelles Bild vom Landtagsschloss – in Frontalaufnahme vom Alten Markt.

Info Das Potsdam-Buch ist mit Deutsch, Englisch und Französisch dreisprachig, umfasst 458 Seiten und wiegt bei einer Größe von 34,5 mal 25 Zentimeter 3,8 Kilogramm. Im Handel ist es unter der ISBN 978-3-96141-551-9 für 49,90 Euro.

Von Volker Oelschläger