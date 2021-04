Potsdam

Die Organisation im Potsdamer Impfzentrum bewegt weiterhin viele Potsdamerinnen und Potsdamer – die einen berichten von guten Erfahrungen, andere schimpfen über die schlecht koordinierten Abläufe vor Ort. Geschimpft wird auch über das Ordnungsamt. Die Meinungen unserer MAZ-Leserinnen und Leser lesen Sie hier.

Professionell und herzlich!

Nach der gestrigen Impfung gegen Covid-19 im Impfzentrum Metropolis-Halle ist es und ein großes Bedürfnis uns mitzuteilen über die perfekte, professionelle und äußerst aufmerksame und herzliche Impfaktion. Wir sind 79,5 und 78,5 Jahre alt, hatten den Impftermin am 6. April und wurden einschließlich unserer Begleitperson sehr freundlich empfangen. Alle Stationen von der Anmelderegistrierung, Impfung bis zur Abmeldung waren perfekt organisiert und nach einer Dreiviertelstunde konnten wir das Impfzentrum verlassen. Wir haben uns bei allen Ansprechpartnern vor Ort über den Ablauf ganz herzlichst bedankt. Wir freuen uns schon auf den zweiten Impftermin. (Sabine und Hans Fiedler, Kleinmachnow)

Eine Zumutung!

Nach meinen Erlebnissen ist das Impfzentrum Metropolis-Halle eine Zumutung. Ich bin mit fast 80 Jahren termingemäß im Impfzentrum erschienen und wurde vom Einlass wieder nach Hause geschickt mit der Begründung: „Sie stehen nicht auf der Liste.“ Meinen Impftermin hatte ich erkämpft nach tagelangen und stundenlangen Wartezeiten am Telefon. Dann kam der Ausfall von Astrazeneca. Dazu wurde mir telefonisch versichert, dass der Termin ohnehin stattfindet, wenn keine Absage erteilt wurde. Umso größer waren die Enttäuschung und anschließende Herz-Kreislauf-Probleme, wozu ich auch eine ärztliche Bescheinigung bei mir hatte. Ein klärendes Gespräch wurde mir verwehrt. Was ist das für eine schlampige Arbeitsweise im Umgang mit dem Bürger und wer soll da noch Lust haben, zum Impfen zu gehen? Die Stadt- und Landespolitiker sollten sich noch mehr an der unteren Basis informieren und weniger reden und versprechen. (Joachim Thöns, Potsdam)

Impfzentrum Filmpark Babelsberg. Quelle: Varvara Smirnova

Wir möchten uns herzlich bedanken!

Mein Mann und ich hatten uns einen Impftermin ergattern können. Etwas verunsichert waren wir natürlich schon, weil seit dem Debakel Anfang März nichts mehr großartig zu finden war, über die momentane Situation dort. Schauerwetter und kräftiger Wind, werden wir draußen frieren und nass werden? Zwei geräumige Zelte sind dem eigentlichen Eingang vorgelagert , wo man sich auch sicher mit dem gebotenen Abstand unterstellen kann. Man winkte uns an den Eingang zur Anmeldung. Unkompliziert, nett und zuvorkommend. Obwohl mein Mann erst eigentlich eine halbe Stunde später gebucht war, durfte er auch gleich durch. Als Paar wurden wir beide zusammen „verarztet“, nochmals befragt, aufgeklärt und dann auch geimpft. Als wir gingen, flachse ich, ach wissen Sie, das hat uns so gefallen, sie sind alles so furchtbar nett und freundlich, wir kommen gern wieder. Klar, zum 2. Impftermin natürlich. Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Gelassenheit, Ruhe, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft alle Kräfte dort agieren. An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bedanken dafür und ihnen allen auch alles Gute wünschen! (Petra und Holger Meyer, Potsdam)

Freundliche Mitarbeiter, stressfreie Atmosphäre!

Die Pandemie nimmt immer mehr Fahrt auf, weil die zerstrittenen Gremien und die Deutschen es nicht schaffen, durch Disziplin die Inzidenz zu senken. Nun gibt es aber auch Gutes aus der Praxis zu vermelden. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum zeigt, was auf der Ebene der Macher möglich ist. Das Impfzelt des Klinikums ist gut erreichbar und sichtbar. Alles ist bestens organisiert: eindeutige Beschilderung, Wartezonen vor dem Impfzelt, zeitlich straffe Abläufe, freundliche Mitarbeiter, stressfreie Atmosphäre. Diesen Mitarbeitern gebührt unser aufrichtiger Dank. Also: Macher an die Macht. (Klaus-Peter Schimming, Potsdam)

Brandenburger Straße. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Widersprüchliche Aussagen

Was für ein Chaos. Da werden unter bestimmten Bedingungen Geschäfte usw. wieder geöffnet, um diese Maßnahme nach drei Tagen wieder rückgängig zu machen. Dabei war es aufgrund der steigenden Zahlen vorhersehbar. Und in der Zeitung verkündet Herr Woidke auf der Titelseite, dass auch über Ostern hinaus ein Treffen von fünf Personen aus zwei Haushalten möglich ist. Auf der Stadtseite lese ich dann etwas von drei Personen aus zwei Haushalten! Für mich ist das Sinken der Akzeptanz der Bevölkerung für die Corona-Maßnahmen kein Wunder. (Zu „Potsdam schließt den Einzelhandel“, 31. März, Günter Stein, Potsdam)

Eis essen nur mit Maske

Ich wurde in der Brandenburger Straße von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes Potsdam in der rund 15 Meter Luftlinie von einem geöffneten Softeis-Stand angehalten. Ich aß ein dort gekauftes Eis und habe für diesen Moment meine medizinische Mund-Nasenbedeckung auf das Kinn gezogen. Das fanden die beiden Herren überhaupt nicht gut und sprachen mich an, ich soll meine Maske wieder über den Mund-Nasen-Bereich ziehen. Auf die Frage, wie ich dann das Eis essen soll, bekam ich keine Antwort. Sie ließen mich nicht weitergehen und wollten meine Personalien aufnehmen. Sie zogen dann einen Polizeibeamten hinzu der mich dann bat, den Ordnungsamt-Mitarbeitern meinen Personalausweis auszuhändigen. Nach Aufnahme meiner Daten wurde ich informiert, dass ich nun einen Anhörungsbogen zugeschickt bekomme. Ich wollte mich schließlich der Maskenpflicht entziehen. Da fehlen einem doch glatt die Worte. Einfach lächerlich! Die lokalen Medien haben in den vergangenen Tagen des Öfteren berichtet, dass Teilnehmer von Querdenkerdemonstrationen unbehelligt von den Ordnungskräften ohne Masken durch Potsdam ziehen konnten und ich werde für das Verzehren von Softeis angehalten?! Es wird immer schlimmer. Eis wird verkauft, aber essen darf man es nicht! Es sind wahrlich keine guten Zeiten, aber etwas mehr Augenmaß tut uns wohl allen gut. (Zu einem Vorfall mit dem Ordnungsamt in der Fußgängerzone, Dirk Kuske, Potsdam)

Von MAZonline