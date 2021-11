Potsdam

Viele aktuelle Themen aus Potsdam bewegen unsere Leser. In jüngster Zeit bekam die Redaktion vor allem Zuschriften zu den Querelen um die Weihnachtsmärkte, zur Situation rund ums Impfen und – ein Dauerbrenner – zur Debatte Rechenzentrum-Garnisonkirche.

Durchseuchung bald erreicht

Christian Kümpel aus Stahnsdorf schüttelt nur den Kopf darüber, dass eine Ärztin, die Corona-Impfungen anbietet, bedroht wird und sich alleingelassen fühlt: Z

Vielen Dank für Ihren Artikel über die Kinderärztin aus der Region Teltow. Es ist in der Tat ungeheuerlich, dass Ärzte bedroht werden, weil sie ihren Job machen. Da fällt eben wieder mal auf, dass immer mehr glauben, es besser zu wissen als Ärzte oder andere Experten, und auch noch frech werden. Und es ist schon fast eine andere Art von Seuche, dass sich in unserer Gesellschaft sich ganz Heerscharen

Kompetenzen anmaßen, die sie nicht besitzen. Was nun die Vermutung der Ärztin betrifft, man nehme mittlerweile die Durchseuchung bei den Kindern in Kauf, so geht meine Beobachtung auch in diese Richtung. Zumindest in einer Stahnsdorfer Schule scheint die Durchseuchung in wenigen Tagen erreicht. Die Politik und Verwaltung ist dabei nur noch Zuschauer.

Ärzte engagieren sich fürs Impfen

Die Kritik an den Impfteams wegen langer Warteschlangen beim mobilen Aktionen kann Astrid Tributh nicht nachvollziehen. Sie verteidigt die Ärzte:

Für mich unverständlich die Situation beim Impfen vor kurzem in der Waldstadt – und bei anderen öffentlichen Impfterminen. Es ist schön, das sich Ärzte nach ihrer Dienstzeit engagieren, beim Impfen zu unterstützen. Ohne Termin passiert es eben schnell, das es unübersichtlich wird. Der Ruf der Empörung nach mehr Impfteams ist ja gut, aber jeder sollte wissen, das die Ärzte meistens schon Stunden in der eigenen Praxis tätig waren. Ebenso das freie Wochenende wird „geopfert“. Dafür gibt es dann Aggressionen und unschöne Worte als Dankeschön. Um Frust zu vermeiden: Genau schauen, ob es nicht doch beim Hausarzt oder der Facharztpraxis im Wohnbereich möglich ist, und die sechs Monate nach der zweiten Impfung einhalten.

Umrisse zeichnen

Wie das Kosmos-Mosaik auch bei einem Abriss des Rechenzentrums in Potsdam, das kein Denkmal geworden ist, erhalten werden kann, darüber macht sich Helmut Krüger aus Potsdam Gedanken:

Einerseits ist das neue Kultur- und Kreativzentrum in greifbare Nähe gerückt, andererseits sind das einzig Markante am ansonsten gesichtslosen Bau des Rechenzentrums die Mosaike von Fritz Eisel. Weitaus themenbezogener kämen sie allerdings im Wohngebiet Am Stern zur Geltung. Um der Nachwelt die heutige, also vergehende Lage zu erklären, wäre für mich ein Bodenspiegel mit den Umrissen des gesamten RZ eine Lösung.

Immer noch eins obendrauf

Kerstin Just aus Berlin hat das Hickhack um Auflagen und schließlich die Schließung der Weihnachtsmärkte in Potsdam verfolgt:

Warum haben sich eigentlich alle auf Weihnachtsmärkte fokussiert? Diese Märkte finden unter freiem Himmel statt mit jeder Menge Luft ringsherum! Nach der 2G-Regel frequentieren innerhalb der Woche ohnehin nur wenige Besucher den Markt, am Wochenende eventuell einige mehr. Für Händler ohnehin schon viel zu wenig, um ihre Kosten jetzt noch zu decken.

In den normal weiter laufenden Shops und Geschäften – Karstadt, H&M, Supermärkte und so weiter – läuft das Geschehen gerade zum Weihnachtsgeschäft ganz normal weiter und wird sich noch verstärken – und das in geschlossenen Räumen. Das ist dann weniger gefährlich? Nur ein Prozent des Infektionsgeschehens geht vom Einzelhandel aus. Weihnachtsmarkthändler sind Einzelhändler und zwar ganz kleine und an der frischen Luft! Ich empfinde es langsam als Frechheit, immer noch eins obendrauf zu setzen. Was sollen die Menschen noch tun, außer Vorsicht walten lassen, sich impfen, Abstand halten?

Von MAZonline/axe