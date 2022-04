Babelsberg

Alina Schwermer will nichts Geringeres, als den Fußball verändern. Das aktuelle System der deutschen Lieblingssportart sei veraltet, undemokratisch, nicht fair – eine Kritik, die viele Fans teilen. Wenn in Katar mehr als 15.000 Arbeitsmigranten bei der Vorbereitung einer Fußball-Weltmeisterschaft sterben, wenn der Meister eigentlich vor der Saison fest steht, wenn während einer Pandemie dem Profifußball Sonderrechte eingeräumt werden, aber enge Angehörige nicht beim Sterben begleitet werden dürfen, dann ärgert sich nicht nur Alina Schwermer.

Mit ihrem im März erschienenen Buch „Futopia – Ideen für eine bessere Fußballwelt“ stellt die Autorin für eine andere, eine bessere Welt vor. Am Donnerstag liest sie präsentiert vom SV Babelsberg 03 im Karl-Liebknecht-Stadion aus ihrem Werk.

Lesung in Potsdam: „Man muss viel mehr erschrecken“

Als Kind wurde Alina Schwermer praktisch automatisch zum Fußballfan. „Im Urlaub mit der Familie haben wir vorher geguckt, ob es irgendwo einen Fernseher gibt und die Bundesliga-Stecktabelle war auch immer dabei“, erinnert sie sich zurück, „aber mit der Zeit hat sich das verspielt, man verliert diese Naivität.“ Spätestens als Sportjournalistin bemerkt Alina Schwermer die Fehler im System Fußball.

Das Hauptproblem benennen will die Autorin dabei gar nicht. „Es ist das ganze System“, sagt sie, „es gibt natürlich Aufregerthemen wie die WM in Katar und die Dauermeisterschaften von Bayern, aber das sind letztlich Oberflächlichkeiten. Dahinter steckt eine Systematik von Dominanz und Hierarchie, von Selektion im frühesten Kindesalter, ein System, das keinerlei Vielfalt honoriert.“ Man müsse als Zuschauer, als Funktionärin, als Gesellschaft „viel mehr erschrecken“, sagt Alina Schwermer.

SV Babelsberg 03 als besonderer Verein

Auf 448 Seiten seziert Schwermer, geboren 1991 und studierte Journalistin und Historikerin, was aus ihrer Sicht alles schief läuft – und sie liefert konkrete Ideen, um im Kleinen wie im Großen Veränderungen anzustoßen. „Ich will zeigen, dass die aktuelle Programmatik im Fußball überhaupt nicht alternativlos ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, das alles anders zu gestalten. Wir müssen und wieder Fantasie zugestehen, die in den letzten Jahrzehnten verkümmert ist“, sagt Alina Schwermer.

Konkret könnte das dann bedeuten, dem Milliardenbetrieb Profifußball das Geld zu entziehen. Bislang gehe es in Debatten über den Sport darum, Geld umzuverteilen, etwa über die Neustrukturierung von Fernsehrechten oder die Einführung von Financial-Fairplay-Regeln. „Aber damit kann man nur Symptome bekämpfen und kommt nicht an die Hebel dieses kapitalistischen Verdrängungswettbewerbs heran“, sagt die Autorin. „Letztlich ist es so: Die Gesellschaft trägt die Kosten, die Gewinne aber werden privatisiert.“

Fußball: Geld aus dem System ziehen

Ideen, um Summen aus den Wettbewerben abzuziehen, hat Alina Schwermer. „Eine Erweiterung der 50+1-Regel, dass Mitglieder und Fans einen Großteil der Einnahmen eines Vereins hereinbringen müssen“, schlägt sie vor, um die Macht von Sponsoren zu brechen. „Man kann auch über Werbeverbote nachdenken, charmant finde ich auch die Idee, jeden Verein mit einer erfolgreichen Männer-Fußballmannschaft dazu zu verpflichten, einen anderen Sport ebenfalls nennenswert zu fördern.“ Denkbar sei auch ein anderes Liga-System mit einer neuen Art der Bepunktung. Statt starr einen Punkt für Unentschieden und drei für Siege zu verteilen, kann sich Alina Schwermer für Underdog-Belohnungen und Punkte für langfristige Entwicklungen von Mannschaften begeistern.

Radikal findet die Autorin ihre Ideen dabei keineswegs. „Ich stelle hier keine Heilsutopie vor, die auf einmal die Welt verbessert“, sagt sie, „sondern ein Mosaik aus Ideen, die man kombinieren kann. Radikal ist nicht, etwas ändern zu wollen, radikal ist das bisherige System.“ Fußball müsse ein Arbeitnehmer der Gesellschaft werden, der um seinen Lohn verhandeln muss.

Die Lesung mit Alina Schwermer im Vip-Raum des Karl-Liebknecht-Stadions wird moderiert von der Vorstandsvorsitzenden des SV Babelsberg 03, Katharina Dahme. Eine Frau in der Führungsetage eines Männervereins ist noch immer außergewöhnlich, der Fußball-Regionalligist ist mit seinen Besonderheiten vielleicht ein Stückchen näher an Alina Schwermers Fußball-Utopie, als andere Clubs.

Info: Lesung am Donnerstag um 20 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion, Eintritt frei. „Futopia“ erschien im Werkstatt-Verlag und kostet 26 Euro.

Von Saskia Kirf