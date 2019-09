Am Stern

Zum 26. Mal richtet die Grundschule „Am Pappelhain“ am 11. September den MAZ-Staffellauf der Potsdamer Schulen aus. Mit Unterstützung des SC Potsdam werden wieder über 1000 Kinder aus Potsdam und Umgebung in den Pendelstaffeln von den Kindergärten bis zu den einzelnen Klassenstufen 2, 3, 4 sowie 5/6 um die begehrten Pokale wetteifern. Die Eröffnung erfolgt um 10 Uhr auf dem Sportplatz Am Stern. Anmeldungen sind bis zum Donnerstag, dem 5. September, möglich.

Das war der MAZ-Staffellauf 2018

Im vorigen Jahr machten 1300 Schülerinnen und Schüler mit. 107 Staffeln aus 22 Schulen Potsdams und Umgebung traten an unter dem Motto „EM-Zugabe – kleine Stars ganz groß“. Als Sieger in allen Klassenstufen taten sich die Schüler der Zeppelin-Grundschule hervor.

Von Peter Stein