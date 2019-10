Ein letztes Mal über die Havel

Potsdam

Zum letzten Mal in diesem Jahr setzte die „Royal Louise“ am Sonntagmittag vom Gelände des Vereins Seglerhaus am Wannsee (VSaW) aus zur Ausfahrt die Segel. An Bord des geschichtsträchtigen Nachbaus der königlichen Miniaturfregatte feierte ein Teil der 160 Mitglieder des Potsdamer Yacht- und Schifffahrtsvereins „Royal Louise“ mit den acht Besatzungsmitgliedern den Saisonausklang. Etwa 50 Fahrten hatte das Schiff in diesem Jahr begleitend zu Veranstaltungen der zahlreichen Segelvereine in der Region an der Havel unternommen oder die Angehörigen der Segelsportler zu den Regatten der Vereine gebracht, sagt Lothar Voß, einer der fünf Schiffsführer des Potsdamer Vereins.

Klar Schiff für die nächste Saison

„In den Wintermonaten machen wir klar Schiff für den nächsten Saisonstart im Mai des nächsten Jahres“, erklärt Voß. Größere Arbeiten führt eine Zehdenicker Werft aus, das Auswechseln von Verschleißteilen oder den neuen Farbaufbau am Holzschiff erledigt der Verein selbst.

Während der durchschnittlich vier- bis fünfstündigen Fahrt zwischen Jungfernsee und Spandau erfahren die Gäste viel über den traditionellen Seemannsberuf auf Segelschiffen und können von der Wasserseite aus Kulturdenkmäler bestaunen, die sie so sonst nie zu sehen bekommen. Zu diesen können Vereinsmitglieder oft interessante Geschichten erzählen.

Historisches Wahrzeichen

Der Yacht- und Schifffahrtsverein sieht sich nicht bloß als Eigner der Miniaturfregatte, sondern vor allem als Wahrzeichen der historischen Seen-, Schlösser- und Parklandschaft in Berlin und Potsdam, die Teil des Unesco-Welterbes ist. Darum hat er sich der Initiative der Potsdamer Denkmalbehörde „Kulturerben zeigen ihre Stadt“ angeschlossen. Auf einem Fest der Kulturerben, das in diesem Jahr zum zweiten Mal vor einigen Wochen auf dem Alten Markt stattfand, tauschten die Vereinsmitglieder mit etwa 30 anderen Vereinen in der Initiative ihre Erfahrungen aus. „Das ist für uns eine sehr sinnvolle Plattform“, sagt Schiffsführer Voß. An einem Tag der Kulturerben, der jährlich stattfinden soll, können die Potsdamer und weitere Gäste auf einer anderthalbstündigen Ausfahrt das Schiff besichtigen. Ansonsten ist die „Royal Louise“ geschlossenen Gruppen vorbehalten.

Weitere Vereinsmitglieder willkommen

Der Nachbau der ursprünglichen Miniaturfregatte lief 1998 vom Stapel. Ein Jahr später war das Schiff dann fertig. Um es erwerben zu können und wieder auf den Havelseen fahren zu lassen, gründete sich 2004 der gemeinnützige Verein. „Wir suchen weiterhin Mitstreiter, die aktiv in unserem Verein mitarbeiten wollen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Lothar Voß.

Info: Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.royal-louise.de

Von Heinz Helwig