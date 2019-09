Letztes Zeugnis der DDR-Grenze bleibt

Babelsberg

Die letzten Spuren der deutsch-deutschen Teilung im Park Babelsberg sind auch aus Sicht der Schlösserstiftung schützenswert. Das hat Stiftungssprecher Frank Kallensee auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Holger Raschke,Inhaber der auf diese Zeit spezialisierten Tourismus-Agentur „ Berlins Taiga“, hatte in einem offenen Brief die Sorge bekundet, dass bei laufenden Sanierungsarbeiten am Dampfmaschinenhaus die letzten Zeugnisse beseitigt werden.

„Ursprünglich sogar zur Sprengung vorgesehen, blieb das Gebäude im Mauerstreifen glücklicherweise erhalten“, sagt er: „Stattdessen wurden Teile der Fassade mit weißer Farbe gestrichen, um potentiell Flüchtende aus der Entfernung besser erkennen zu können. Teile dieser Markierungen sind noch sichtbar.“ Erhalten blieben laut Raschke auch Einritzungen von Grenzsoldaten im Putz des Gebäudes.

Das Dampfmaschinenhaus ist teilweise eingerüstet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Frank Kallensee versicherte auf MAZ-Anfrage: „Grundsätzlich sollen diese Spuren erhalten bleiben.“ Eine Arbeitsgruppe erarbeite bis 2020 ein Konzept, „um die zusammenhängende Geschichtslandschaft auf beiden Seiten der Glienicker Brücke für die Besucherinnen und Besucher künftig deutlicher erleb- und verstehbar zu machen“.

Die aktuellen Bauarbeiten am Dampfmaschinenhaus seien Sicherungsmaßnahmen, so der Sprecher: „Die maroden Schornsteinköpfe des Dampfmaschinenhauses werden wieder aufgemauert. 2018 wurde bereits die Hangstützmauer saniert.“

Weitere Zeitzeugnisse des DDR-Grenzregimes seien im Park Babelsberg nicht erhalten geblieben: „Nach dem Ende der DDR ging es einvernehmlich um die Wiederherstellung der durch die Grenzanlagen zerstörten Gartenareale in Babelsberg, im Neuen Garten und in Sacrow.“

>>> Lesen Sie dazu auch: Berliner Mauer taucht aus der Versenkung auf

Von Volker Oelschläger