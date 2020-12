Bornim

Mit buntem Transparentpapier und vielen kreativen Ideen erstrahlt derzeit das Bürgerhaus Bornim jeden Tag ein bisschen bunter. Um ein bisschen Licht in den Potsdamer Ortsteil zu bringen hat das Haus den „1. Bornimer Fenster-Adventskalender“ gestartet. Dabei wird die Fensterfront zur Potsdamer Straße hin vornehmlich von Kindern und Jugendlichen aus den ansässigen Schulen, Kitas, Sportvereine und dem Bornimer Asylheim gestaltet.

„Sie versorgen mich alle mit wunderschönen Bildern auf Transparentpapier, die von hinten beleuchtet werden“, sagt Stefanie Brauer, Koordinatorin für fach- und stadtteilbezogene Projektarbeit im Bürgerhaus. „Es ist ganz rührend, was sie sich ausdenken.“ Die großen Bögen Transparentpapier hat das Bürgerhaus besorgt. Jeweils um 17 Uhr gehen die Lichter an, jeden Tag kommt ein weiteres Fenster dazu. Beleuchtet wird bis 22 Uhr sowie am Morgen von 5.30 Uhr bis 9 Uhr – Zeitschaltuhren machen es möglich.

Das Bürgerhaus aus dem Märchenschlaf wecken

Eigentlich hat das Bürgerhaus nur 16 Fenster zu der Straßenseite, doch die sind immer zweiflüglig, sodass insgesamt sogar mehr als 24 Fensterscheiben zur Verfügung stehen. „Die Adventssonntage bekommen jeweils ein ganzes Fenster und zwei bleiben für mich zur Gestaltung“, sagt Brauer, die selbst seit 12 Jahren in Bornim wohnt. Das erste Fenster wurde bereits am 29. November – also am ersten Advent – unter dem Motto „Gemeinsam in Bornim“ beleuchtet. Danach ging es am 1. Dezember weiter, enden wird der Kalender dann am 25. Dezember mit Brauers letztem Fenster.

Die Aktion soll auch dazu beitragen, das Bürgerhaus aus seinem Märchenschlaf zu wecken, wie die Koordinatorin sagt. Erst im September dieses Jahres konnte es nach fünf Jahren wieder eröffnet werden. Ursprünglich beherbergte das Gebäude die Bornimer Grundschule, die dort 1971 einzog. Nach der Schulschließung entstand 2001 das Bürgerhaus Bornim für Familienfeiern, Vereinsleben und Freizeitangebote.

Dann öffnete die Grundschule im Juni 2015 wieder, zunächst in einem Containergebäude, während der neue Gebäudekomplex erbaut wurde. Da die Schule weiteren Platz brauchte, musste das Bürgerhaus vorübergehend Räume abgeben. In der Zeit konnte das Bürgerhaus bloß zwei kleine Räume effektiv nutzen. Bis die Grundschule im August 2019 in den neuen Komplex umzog und das Bürgerhaus Bornim nun für Vereine und Projekte genutzt werden kann.

Bornimer Fenster-Adventskalender. Quelle: Varvara Smirnova

Nostalgische Sanitäranlagen

Wegen der Coronapandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, bleibt die Nutzung allerdings beschränkt, wie Brauer sagt: „Einzelpersonen, denen die Decke auf den Kopf fällt oder die Gesprächsbedarf haben, dürfen nach Anmeldung zu uns kommen.“ Veranstaltungen, Chor- oder Gruppentreffen sind aktuell aber nicht möglich.

Insgesamt müsse auch noch einiges saniert werden: „Die Heizung spinnt und die Sanitäranlagen sind schon sehr nostalgisch“, sagt Brauer. Eine Klospülung mit Zugschnur möchte sie allerdings gerne erhalten. „Die ist irgendwie hübsch“, sagt sie und lacht. Davon abgesehen, soll sich das Bürgerhaus als Zentrum in Bornim etablieren, als Treffpunkt für alle vor Ort. „Da müssen wir ran.“

Von Sarah Kugler