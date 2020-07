Potsdam

Das jüngst durch Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) publik gemachte Angebot von Star-Architekt Daniel Libeskind, sich in die Debatte um den Standort Garnisonkirche einzubringen, sorgt weiter für Wirbel. Nun hat sich der Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer, der Cottbuser Architekt Christian Keller, geäußert – mit deutlichen Worten an den Rathauschef. „Wir freuen uns zwar, dass Herr Schubert ein Gespür dafür hat, dass Architektur ein wichtiges Bedürfnis ist und dass er versucht, bedeutende Architekten nach Potsdam zu holen“, so Keller zur MAZ. Gleichwohl dürfe man trotz der Begeisterung für klingende Namen nicht das übliche Prozedere aus den Augen verlieren, warnt Keller vor einem Hype um Libeskind, der einer Vorfestlegung gleichkommen könnte: „Ein Oberbürgermeister ist kein Souverän. Das bedeutet: Auch seine Verwaltung ist an Vergabegesetze gebunden.“

Mike Schubert (SPD) ist Oberbürgermeister von Potsdam. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Wie berichtet, hat Libeskind in einem Brief an die Landeshauptstadt und die Stiftung Garnisonkirche seine Unterstützung bei der Suche nach einer Lösung für den hochkomplexen Standort am Ex-Garnisonkirchenschiff angeboten. Derzeit wird nur der Kirchturm originalgetreu wiederaufgebaut. Die Gestalt eines Kirchenschiffs ist heftig umstritten; gleichzeitig steht ein Erhalt des Rechenzentrums, das teilweise auf dem alten Grundstück des Schiffs steht, im politischen Raum. Laut Libeskind bestünde die Herausforderung darin, das Schiff wiederaufzubauen und zugleich das Rechenzentrum zu erhalten. In dieselbe Kerbe schlägt Schubert. Libeskind wiederum hat deutlich gemacht, dass er sich über die Gelegenheit freuen würde, „gestalterische Vorschläge beizutragen“.

Aus Sicht des Architektenkammer-Präsidenten sind solche Bekundungen verfrüht – und entgegen dem üblichen Verfahren. „Der einzige Weg für den Oberbürgermeister, die Ideen von Libeskind einzubinden, ist ein Wettbewerb, bei dem er und andere ihre Ideen präsentieren.“ Öffentliche Auftraggeber müssen sich an Vergaberegeln halten, die für Private nur im Zusammenhang mit Fördermitteln gelten.

Wie geht es weiter mit dem Standort an der ehemaligen Garnisonkirche? Quelle: Lutz Hannemann

Auch vor dem angekündigten Vor-Ort-Termin, den der Architekt mit Vertretern der Stadt und der Kirchenstiftung am Garnisonkirchen-Areal wahrnehmen soll, warnt Keller – im Hinblick auf eine mögliche spätere Wettbewerbsverzerrung. „Man sollte mit Libeskind so neutral wie möglich verfahren und keine Informationen aus erster Hand geben, die andere später nicht haben“, mahnt Keller, der zunächst auf eine Klärung der wichtigen Fragen – wie die der Bauherrenschaft – drängt: Über ein mehrstufiges Wettbewerbsverfahren könnten jedoch „konkrete Visionen“ entwickelt werden, die öffentlich diskutiert werden sollten, um die Lager wieder zusammenzuführen: „Das ist die zentrale Aufgabe.“

Von Ildiko Röd