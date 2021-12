Libeskind in Potsdam: Anwohner fordern unabhängiges Gutachten zum Entwurf

Babelsberg

Die Anwohner der August-Bebel-Straße und der Merkurstraße in der Medienstadt Babelsberg fürchten den großen Bürokomplex aus der Feder des New Yorker Architekten Daniel Libeskind.

In einer Stellungnahme, die von mehr als 30 unmittelbaren Anwohnern unterzeichnet worden ist, schildern diese ihre Bedenken, fordern Beteiligung an der weiteren Planung und eine unabhängige gutachterliche Bewertung des Entwurfs hinsichtlich seiner Verträglichkeit.

Viel Schatten, mangelnde Verkehrsanbindung, Auflösung des Quartierscharakters

Sie bemängeln, dass bei dem Projekt, dass die Immobilienfirma KW Development an der Ecke Großbeerenstraße und August-Bebe-Straße umsetzen will, das Umfeld nur unzureichend bewertet worden sei. „Wir bezweifeln, dass für diese Bauvorhabengröße die benötigte Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Verkehrsanbindung vorhanden ist, bzw. innerhalb des vom Investor geplanten Zeitraums bis zur Fertigstellung herzustellen wäre“, schreiben die Anwohner.

Weil 5000 Arbeitsplätze entstehen sollen, sei beispielsweise die Verkehrsanbindung unzureichend und auch die Situation an der Kreuzung der zwei Hauptstraßen schon heute „angespannt“.

Auch die Größe der Baukörper kritisieren die Anwohner. „Die geplanten Gebäude wirken durch die Höhe und Bebauungsdichte als Fremdkörper im bestehenden Siedlungs- und Wirtschaftsquartier“, sie würden den bisher festgeschriebenen Gestaltungsrahmen des Bebauungsplans „dominant überformen beziehungsweise sprengen“.

Von der August-Bebel-Straße aus präsentiert sich das Projekt bislang so. Rechts im Hintergrund das Hochhaus mit 17 Etagen und etwa 66 Meter Höhe. Quelle: Studio Libeskind

Die Anwohner fürchten daher die „Auflösung des bestehenden Quartiercharakters“ und in Folge eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Weitere Bedenken betreffen das Mikro- und Stadtteilklima und einen „bedrohlich empfindbaren Schattenwurf“, den schon der Entwurf zeige.

Werkstattverfahren soll im Frühjahr 2022 beginnen

Die Verwaltung soll darlegen, wie die Bedenken der Anwohner „in die Diskussion einfließen und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.“ Die Anwohner fordern zudem eine Beteiligung im vorgesehenen städtebaulichen Werkstattverfahren, das am Dienstag erstmals im Bauausschuss debattiert werden soll.

Auf dieser Fläche soll das Gewerbezentrum gebaut werden. Quelle: Peter Degener

Die Werkstatt soll auf Grundlage des Libeskind-Entwurfs zahlreiche Kritikpunkte aufnehmen und klären. Auch die „Rücksichtnahme auf sensible Nutzungen im unmittelbaren Umfeld sowohl in der Medienstadt als auch in den benachbarten Wohngebieten“ ist als inhaltlicher Schwerpunkt geplant. Die Auswirkungen der hohen, bis zu 66 Meter hohen Gebäude auf Belichtung und Besonnung der Umgebung sind ebenfalls ein Thema der Werkstatt. Als Teilnehmer sind dort bislang nur die Bauherren, das Architekturbüro Libeskind, die Fraktionen, der Gestaltungsrat und die Verwaltung vorgesehen. Die Werkstatt soll im zweiten Quartal 2022 beginnen.

Von Peter Degener