Daniel Libeskind – der Name steht weltweit für moderne Architektur und den radikalen Umgang mit historisch aufgeladenen Orten. Nun könnte der New Yorker Architekt auch in Potsdam bauen – an einem Ort, der historisch so brisant ist, wie kaum ein anderer im ganzen Land – dem Standort der früheren Garnisonkirche. Der Stararchitekt hat persönliches Interesse angemeldet, nachdem es seit Februar einen Austausch zwischen ihm und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gegeben hat. Das ist die erste Botschaft, die Schubert am Mittwochabend im Hauptausschuss verkünden konnte.

Die Wiederaufbau-Stiftung steht hinter dem architektonischen Bruch

Schubert hatte die Gelegenheit genutzt, dass Libeskind - aus nicht bekannten Gründen - auf einem Termin in Potsdam war und sprach ihn an. Fotos der einstigen Kirche, der Turmbaustelle und des Rechenzentrums wurden betrachtet, die komplexe Geschichte angerissen. Libeskind soll das alles sehr spannend gefunden haben, auch die ursprüngliche Gestaltung des Kreativhauses Rechenzentrum, die heute fast in Vergessenheit geraten ist.

Das Rechenzentrum in seiner ursprünglichen Gestaltung hat den New Yorker Architekten Daniel Libeskind offebar inspiriert. Quelle: MAZ-EBV

Im Mai offerierte der Architekt dann seine Hilfe an die Stadt und die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. „Bei unserem Gedankenaustausch konnten wir viele Übereinstimmungen feststellen, was die Haltung zu diesem historisch und städtebaulich bedeutsamen Ort angeht. Die Herausforderung bestünde darin, das Kirchenschiff wiederaufzubauen und zugleich das Rechenzentrum zu erhalten“, schreibt der Architekt.

Die zweite Überraschung und Botschaft, die Schubert am Mittwoch kundgab: Die Wiederaufbau-Stiftung und die Fördergesellschaft der Garnisonkirche tragen Schuberts Kurs für einen architektonischen Bruch öffentlich mit. „Brüche deutlich machen – Brücken bauen“ steht über dem gemeinsam abgestimmten Antwortschreiben an Libeskind, das vergangene Woche nach New York abgeschickt wurde. Darin wird Libeskind nicht nur zu einem persönlichen Austausch nach Potsdam eingeladen. Im Namen von Stiftungschef Wolfgang Huber und der Fördergesellschaft wird demnach nun auch geprüft, inwieweit die vorhandene Nutzung des Rechenzentrums als Kreativhaus und Schuberts Idee einer internationalen Jugendbegegnungsstätte auf dem Grundstück des Kirchenschiffs miteinander verbunden werden können.

Historisches Wiederaufbau des Kirchenschiffs vom Tisch?

Ein historischer Wiederaufbau des Kirchenschiffs wäre damit endgültig vom Tisch - zugunsten eines architektonischen Bruchs. Das hatte auch Libeskind in seinem Brief deutlich gemacht: „Es soll ein klarer baulicher Bruch zum Turm als Bruchlinie zur Geschichte der Kirche artikuliert werden.“ Ob mit der Offerte Libeskinds zur Mitarbeit in Potsdam ein Architekturwettbewerb entfällt, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Allerdings ist auch klar: Libeskind will nicht nur durch Beratung bei der Lösung des Streits helfen. Sein Brief an die Stadt und Stiftung endet mit den Worten: „Ich würde mich freuen, wenn ich mit Ihnen das Gespräch über die Garnisonkirche fortsetzen könnte und ich darüber hinaus auch die Gelegenheit bekäme gestalterische Vorschläge beizutragen.“

Wer ist Daniel Libeskind ?

Star-Architekt Daniel Libeskind. Quelle: epa Keystone

Doch wer ist Daniel Libeskind eigentlich? Der im polnischen Lodz geborene US-amerikanische Architekt ist mit geschichtsträchtigen Orten und dem Umgang damit vertraut. Der 74-Jährige hat unter anderem das Jüdische Museum in Berlin und das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden gebaut. Bei beiden hat Libeskind bestehende Gebäude mit radikalen Brüchen neu kombiniert.

Weltweit gehören das Jüdische Museum in San Francisco, das National Holocaust Monument in Ottawa und das Imperial War Museum in Manchester zu vergleichbaren Aufgaben. Auch das One World Trade Center in New York – der Nachfolgebau der am 11. September 2001 zerstörten Zwillingstürme - geht auf seinen Entwurf zurück.

Libeskinds dunkler „Keil“, der beim Militärmuseum in Dresden hoch aus einem klassizistischen Bau herausragt, war von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in der Vergangenheit schon als Beispiel für seine Vorstellungen vom architektonischen Umgang mit dem einstigen Ort der Garnisonkirche an der Breiten Straße genannt worden.

Architektur zum Gedenken

Der Architekt hat sich gedanklich immer wieder für die radikale Auseinandersetzung mit der Geschichte eines Ortes bei dessen Neubebauung eingesetzt. Gerade für Gedenk-Architektur sei es entscheidend, dass diese die Brutalität von Gräueltaten reflektiere anstelle sie zu unterdrücken. „Ich bin immer überrascht, wenn Menschen denken, dass Architektur nett und wohltuend sein sollte. Der Raum und die Welt sind aber anders“, sagte er einmal in einem Interview mit dem Architekturmagazin Dezeen. „Wenn Sie unter einem Trauma leiden und ihre Erinnerung unterdrücken, wird Sie das irgendwann verfolgen. Es wird etwas mit ihnen machen, etwas Böses und vielleicht auch Gewalttätiges“, sagte Libeskind.

Libeskinds Sohn lebt und arbeitet in Potsdam

In einem anderen Gespräch sagte er erst 2019: „Wenn man eine Straße sieht mit lauter klassizistischen Fassaden, dann heißt das noch lange nicht, dass man einfach eine weitere hinzufügen muss. Geschichte ist, was niemals war und immer ist – nichts Fertiges, sie geht immer weiter. Und wir sind ein Teil davon.“

Zu Potsdam hat Libeskind eine besondere Beziehung. Sein Sohn Noam arbeitet schon seit vielen Jahren als Wissenschaftler am Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP) und lehrt auch an der Universität Potsdam. „Ich kenne Potsdam recht gut und weiß die Schönheit der Stadt zu schätzen“, schrieb der Architekt in seinem Brief. Hier steht auch ein weiterer bedeutsamer Turm, der Libeskind wegen seiner Eigenwilligkeit und des mutigen architektonischen Entwurfs fasziniert: der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg.

Von Peter Degener