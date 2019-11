Potsdam

Mit der Erleuchtung des Potsdam Museums auf dem Alten Markt eröffneten Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), Museumsdirektorin Jutta Götzmann sowie die Projektinitiatoren Alice Paul-Lunow und Andreas Boehlke am Freitagabend das diesjährige 4. Lichterspektakel in Potsdam.

An mehr als 30 Gebäuden und Standorten präsentieren deutsche und internationale Lichtkünstler Videomappings, Paniprojektionen und diverse Architekturbeleuchtungen. Die Lichtobjekte sind bis zum Sonntag jeweils von 17 Uhr bis 23 Uhr zu sehen.

Deutschland-Premiere am Hauptbahnhof

Eine Deutschland-Premiere zeigt das Künstlerehepaar Juliana und Andrey Vrady in Kooperation mit dem Potsdam Museum an der Nordfassade des Potsdamer Hauptbahnhofes. Dort ist ein Licht-Malerei-Duett aus Sandmalerei und Ölmalerei in einer Symbiose zu bestaunen. Ein neuer Kooperationspartner der Aktion ist die Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“, die sich mit gleich fünf Projekten am Brandenburger Tor am Lichtspektakel beteiligt.

Mit fünf Gebäuden lockt die Schlösserstiftung neugierige Lichtkunstfreunde an. Erhellt werden die Friedenskirche, die Historische Mühle, das Orangerieschloss im Park Sanssouci sowie der Flatowturm und das Schloss Babelsberg im Park Babelsberg.

Vor allem für Familien und Kinder hat sich Theo Tintenklecks im Café auf der Freundschaftsinsel etwas Schönes ausgedacht. Er lädt an allen drei Tagen zwischen 17 und 20 Uhr zum Basteln und Quizzen ein. Höhepunkt ist an diesem Samstag ab 19 Uhr ein Lampionumzug mit Livemusik vom Inselcafé zum Alten Markt.

Siegerfoto soll im Kalender „ Potsdam im Licht“ veröffentlicht werden

Bereits zum zweiten Mal forderte ein Fotowettbewerb zum Einsenden der schönsten Bilder auf. Das Siegerfoto soll im Kalender „ Potsdam im Licht“ veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist Montag, der 4. November, 23 Uhr. Näheres kann der Web-Seite entnommen werden.

Die erste Aktion fand im November 2016 unter dem Titel „Een Lichtspektakle“ im Holländischen Viertel statt. Die Premiere hatte mehr als 20 000 Besucher. Diese Zahl hat sich bis zum vergangenen Jahr versechsfacht.

Von Heinz Helwig