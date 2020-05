Potsdam soll im neuen Licht erstrahlen – aber umweltfreundlich

Potsdam

Die Stadtverwaltung hat am Donnerstagabend im Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss den Entwurf eines Lichtmasterplans vorgestellt. Mit einem Antrag der Fraktion Die Andere soll darin auch die Lichtverschmutzung in Potsdam verringert werden. Das ist nach Sicht des Ausschusses gegeben – Potsdam bekommt damit, wenn auch die Stadtverordneten zustimmern, 12.000 neue Lampen.

Die Stadt will mit dem vorgestellten Entwurf 12.000 Leuchten in Potsdam austauschen. In den nächsten zehn Jahren sollten in dem Lichtmasterplan in der Stadt 4000 Leuchten auf LED und 6000 Leuchten mit Retrofit-Leuchtmittel nachgerüstet werden. 2000 Leuchten sollen komplett ersetzt werden.

Anja Laabs (Die Andere) ist das allerdings zu lang: „Ich finde, das ist ein sehr langer Zeitraum für ein dringendes Artenschutzthema.“ Die Stadtverwaltung versprach einen Großteil in den nächsten vier Jahren auszutauschen.

Konkret sollte mit dem Antrag vermieden werden, dass nach oben gerichtete Lichter wie Himmelsstrahler und Gebäudebeleuchtung sowie UV- und Infrarotlampen verwendet werden. Auch offene Leuchtgehäuse, in die Insekten krabbeln können, sollen reduziert werden. Das helfe laut Antrag dem Insekten-, Vogel- und Artenschutz. Die Lichter würden laut den Antragsteller, welche sich auf eine Studie beziehen, Vögel anlocken und die Kollision von Zugvögeln fördern. Auch das Verhalten von Standvögeln würde beeinflusst. Außerdem soll die Arbeit der Sternwarte erleichtert werden.

Grenzwerte nicht gesetzlich gesetzt

Die gewählten Lampen sollen laut Stadtverwaltung die Tierwelt und Menschen nicht stören. Im Innenstadtbereich soll ein Kompromiss aus Leuchtkraft und weichem leicht gelblichen Licht gefunden werden – rechtliche Grenzwerte gäbe es bei Lichtimmissionen aber nicht. „Die subjektive Beeinträchtigungen sind objektiv nicht messbar“, sagt ein Mitarbeiter der Stadt. Leuchten, die weniger grell sind, seien reine Freiwilligkeit.

Im städtischen Raum ist die Lichtverschmutzung immer wieder ein Thema, so auch in Potsdam. Sie wird schon seit den 1990er-Jahren diskutiert, im Jahr 2000 gab es den ersten Entwurf dazu. Damals gab es jedoch viele Gegenstimmen, was den Antrag scheitern ließ. Der aktuelle Antrag wird deshalb mit neuen Entwicklungen begründet: „In den letzten Jahren hat nicht nur die Bebauungsdichte in vielen Stadtteilen erheblich zugenommen. Es ist auch deutlich geworden, dass Städte im 21. Jahrhundert nachhaltiger entwickelt werden müssen und dass bei Entscheidungen der Stadtentwicklung ökologische Aspekte in den Vordergrund rücken müssen.“ Mit der Empfehlung des Ausschusses scheint mit den modernen Lampen ein Kompromiss gefunden.

Von Jan Russezki