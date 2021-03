Liebe zwischen den Fronten: „Nathans Kinder“ feierte digitale Premiere im Hans-Otto-Theater

Potsdam

Was ist das eigentlich für ein Gott, der für sich kämpfen lassen muss? Das fragt Kurt, ein Kreuzritter, nachdem er bereits mehrere Jahre für die christliche Kirche in den Krieg gezogen ist. Befehle blind befolgt, seinen Glauben über alle anderen Religionen gestellt hat. Jetzt zweifelt er, ob es überhaupt einen Gott gibt, ob es ihn geben kann, ob all der Ungerechtigkeiten, die auf der Welt geschehen. Er, der bedingungslos Glaubende wird plötzlich zum Zweifelnden.

Es ist dieses Zweifeln oder vielmehr der Weg dorthin, der Kreuzritter Kurt zur spannendsten Figur in Ulrich Hubs Stück „Nathans Kinder“ macht, das am Freitagabend seine digitale Premiere im Hans-Otto-Theater feierte. Aus einem leichtsinnigen Versprechen heraus, „rasch eine Bearbeitung von ’Nathan der Weise’“ zu machen, ist diese Adaption von Lessings Klassiker im Jahr 2009 entstanden, wie Hub auf seiner Website verrät.

Nicht Nathan, sondern das junge Paar steht im Mittelpunkt

Mit einer guten Stunde Spielzeit ist das Jugendstück für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 13 Jahren wesentlich kompakter als das Lessing’sche Original – und verliert inhaltlich dennoch nichts. Erzählt wird auch hier von Nathan und dessen Tochter Recha, die von einem Kreuzritter aus dem brennenden Vaterhaus gerettet wird. Die Rettung des jüdischen Mädchens durch einen Christen sorgt beim Bischof für Verstimmung und auch Sultan Saladin ist nicht wirklich glücklich mit der Gesamtsituation.

Denn in Jerusalem - dort ist die Geschichte angesiedelt - tobt ein unerbittlicher Religionskrieg zwischen Muslimen, Christen und Juden, der den Sultan viel Geld kostet. Deswegen muss er sich Geld vom jüdischen Nathan leihen und dafür obendrein noch freundlich zu ihm sein. Zwischen all diesen Verkantungen und all dem Hass nähern sich nun Recha und Kurt einander an. Ganz vorsichtig tun sie das und doch mit jener neugierigen Leidenschaft, die nur das Verliebtsein mit sich bringt.

Anders als bei Lessing steht bei Hub nicht Nathan im Mittelpunkt des Stückes, sondern eben diese beiden jungen Menschen, deren Beziehung – zueinander, aber auch zu ihrem jeweiligen Glauben – hinterfragt, diskutiert und verteidigt wird. Nathan hingegen, gefühl- und würdevoll von Joachim Berger gespielt, verkörpert, wie auch Saladin (Robin Jentys) und der Bischof (Jan Andreesen), eine der drei Religionssäulen des Stückes. Auch wenn er in seinen Ansichten zunächst etwas weniger fanatisch scheint und seine Tochter lehrt, dass Christen, Muslime und Juden vor allem Menschen sind, ist auch er nicht sehr begeistert davon, dass sich seine Tochter mit einem Christen einlässt.

Paul Wilms spielt in „Nathans Kinder“ Kreuzritter Paul. Quelle: Thomas M. Jauk

Charlott Lehmann und Paul Wilms spielen superb

Doch Recha hat ihren eigenen Kopf und Charlott Lehmann dabei zuzusehen, wie sie diesen durchsetzt, ist eine große Freude. Frech ist sie, wortgewandt, immer mit einer klaren Haltung und einem verschmitzt-trotzigen Blick. Ihre Recha ist eine moderne, starke junge Frau, die zwar an ihrem Glauben festhält, aber dadurch nicht weltfern wirkt. Ihr gegenüber steht nun Kurt, dessen immer stärker werdende Zweifel von Paul Wilms in jeder Geste, in jedem Blick von der Bühne geschleudert werden.

Liegt zu Beginn des Stücks noch verbitterte Verachtung gegenüber dem Judentum in seiner Stimme, wird er im Laufe des Stückes immer wütender. Wütend auf die Religion, wütend auf sich selbst, auf die Welt. Umso zärtlicher wirken die immer vertrauter werdenden Momente zwischen ihm und Recha. Ein vorsichtiges Lächeln, ein verlegener Blick – die Chemie stimmt zwischen diesen beiden. Trotz unterschiedliche Ansichten über Religion ist hier glaubhaft dargestellt, dass eine Beziehung auf Augenhöhe stattfinden kann.

Der Stream ermöglicht clevere Kameraperspektiven

Bei all dem Mitfiebern, vergisst man fast, dass man all das nur auf dem Bildschirm zu Hause und nicht live in der Reithalle des Hans-Otto-Theaters verfolgen kann. Dort wurde das Stück im Februar professionell von der Potsdamer Firma 414films aufgezeichnet, für eine gute Audioqualität waren die Darsteller dabei alle mit kleinen Mikrofonen ausgestattet.

Dank der cleveren Kameraführung ergeben sich spannende Perspektiven, die im normalen Theatersaal so nicht sichtbar wären. Wenn zum Beispiel von oben gefilmt wird und zu sehen ist, wie Kurt sich in der Nacht auf einem Kreuz aus Licht unruhig hin und her wälzt. Oder wie er auf der Drehbühne die ewig in der Mitte stehende Mauer vor sich her schiebt und Recha auf der anderen Seite mitlaufen muss.

Die Schauspieler Robin Jentys, Joachim Berger, Paul Wilms und Jan Andre stehen in „Nathans Kinder“ vor der Mauer in Jerusalem. Quelle: Thomas M. Jauk

Romantik mit einem Schatten

Überhaupt diese Mauer. Als einzig tragende Kulisse teilt sie nicht nur die Bühne in zwei Hälften, sondern trennt auch immer wieder die Figuren voneinander ab. Das klingt nach schwerer und etwas plumper Symbolik, wirkt aber dank der Inszenierung von Joerg Bitterich nicht so. Zwischendurch vergisst man sogar ganz, dass sie da ist, dann wieder schiebt sie sich mit aller Macht in den Vordergrund. Bedrohliche Rauch- und Feuerprojektionen sorgen im Zusammenspiel mit der Musik von Yuka Otsuki für die passende Stimmung.

Fast friedlich scheint es, wenn sich irgendwann alle Protagonisten vor der Mauer versammeln, der berühmten Ringparabel lauschen und darüber philosiphieren, was sie wohl bedeuten mag. Ob es nicht doch möglich ist, alle Religionen friedlich nebeneinander ausleben zu können. Erfrischend ist, dass Ulrich Hubs Stück die große Lessing’sche Familienzusammenführung, die symbolische Vereinigung der Glaubensrichtungen unter einem Dach, nur andeutet. Die Liebe zwischen Kurt und Recha, die in „Nathan der Weise“ ganz plötzlich von romantischen in geschwisterliche Gefühle umschlagen muss, darf hier romantisch bleiben.

Ein Schatten bleibt dennoch. „Dieser Frieden wird nicht lange dauern“, lauten Nathans letzte Worte, die mit einem Kameraschwenk auf Kurts fortgeworfene Waffe noch untermauert werden. Eine Mahnung, die heutiger nicht sein könnte und wieder zur Ausgangsfrage führt: Was ist das eigentlich für ein Gott, der für sich kämpfen lassen muss?

Von Sarah Kugler