Lieferservice statt Restaurantbesuch: Das bestellen Potsdamer in der Coronakrise

Potsdam

Viele Restaurants, Cafés und Bars halten sich in der Krise vor allem durch Online-Speisekarten und telefonische Bestellungen über Wasser. Potsdamer können daher bei einigen Anbietern weiterhin bequem von zu Hause aus ihr Lieblingsessen bestellen. Doch wie laufen Lieferdienste momentan und haben die Potsdamer Lieblingsgerichte? Die MAZ hat nachgefragt.

Bella Italia

Giorgio Cuccia ist der Inhaber der Piazza Toscana am Hiroshima-Nagasaki-Platz in Babelsberg. Dort kann man täglich per Telefon italienische Gerichte bestellen und selbst abholen. Seit der Coronakrise bestellen die Kunden genauso viel Essen per Lieferdienst, wie zuvor, erzählt Cuccia. „Pizza ist das essen, was am besten läuft“, sagt er, „obwohl wir auch alles andere anbieten“. Wahrscheinlich sei das so, weil es ein Gericht ist, „das die meisten Leute nicht mal eben schnell zuhause machen“.

Anzeige

Im Zanotto in der Dortustraße 53 variiert die Speisekarte je nachdem, was Inhaber Chris Zanotto aus seinen Zutaten zaubern kann. „Meine Menüvariation läuft momentan am besten“, sagt er, „achtzig Prozent der Gäste bestellen, was dort steht.“ Chris Zanotto schätzt, dass der Verkauf seiner italienischen Gerichten mit der Corona-Pandemie auf etwa siebzig Prozent eingebrochen ist. Dennoch liefert er weiter auf telefonische Bestellung.

Hellas

Nelly Tripsanou, die Frau des Inhabers des griechischen Restaurants Paros in der Rudolf-Breitscheid-Straße hat festgestellt: „Am besten verkaufen sich gemixte Grillgerichte.“ Auch bei Paros kann man Essen zur Selbstabholung bestellen. „Viele Kunden, die regelmäßig bei uns im Restaurant gegessen haben, wollen darauf wohl nicht verzichten“, vermutet Tripsanou. Insgesamt sei die Schließung trotz Telefonbestellung „eine Katastrophe.“ Tripsanou wünscht all jenen, die sich in finanziellen Engpässen befinden, viel Kraft.

Von Mexiko bis Indien

Ebenfalls online bestellen, zum Beispiel über Lieferando, kann man im Restaurant CanCun Haus und im Kashmir Haus in der Paul-Neumann-Straße in Babelsberg. Bernd Kinzl, ein Angestellter und Freund der Inhaber beider Häuser, stellt fest, dass nun mehr Leute als zuvor bestellen. „Vor allem diejenigen, die normalerweise in ihrer Mittagspause zum Essen zu uns gekommen sind“, sagt er. Ein Lieblingsgericht gäbe es bei den Kunden allerdings nicht. „Meistens bestellen sie alles durchmischt, mexikanisch und indisch gleichzeitig.“

Eisbein vom Fleischer

Die Fleischerei Riek in der Zeppelinstraße besaß schon vor der Corona-Pandemie einen Lieferservice. Es würden momentan nicht unbedingt mehr Kunden bei der Fleischerei bestellen, erzählt eine Verkäuferin. Per Anruf kann man bei Riek Gerichte vom Mittagstisch wählen. Das Angebot wechselt häufig. „Besonders gut laufen Rouladen, verschiedene Eintöpfe, Spaghetti und Eisbein“, sagt die Mitarbeiterin und: „Wir liefern jetzt nicht mehr erst ab 17 Uhr, sondern eben schon mittags. Das läuft gut.“ Bestellte Gerichte kann man selbst bei der Fleischerei abholen, ab einer Bestellung im Wert von zehn Euro liefert Riek kostenlos.

Gurke im Glas mit Schuss

Und wie läuft es bei den Potsdamer Bars? Die Bar Fritzn verkauft seit dem 31.März über www.potsdamliefert.de. Ronny Rammelt, einer der beiden Geschäftsführer der Bar, weiß bereits, was die Kunden am liebsten bestellen: „Es gibt bei uns ein Getränk namens Le Gurk, auf Ginbasis mit frischer Gurke. Das wurde von vielen Leuten sehr gerne getrunken.“ Er bezeichnet es als „Crowd Pleaser“, einen Publikumsliebling. Per Anruf, Mail und über die Website www.potsdamliefert.de kann man Dienstag bis Samstag zwischen 17 und 22 Uhr verschiedene Drinks bestellen – zum Selbstabholen oder Liefern. So hält die Bar ihr Geschäft während der Pandemie aufrecht.

Ohne Ausweg in der Krise

Die Cuhibar am Luisenplatz wiederum hat ihren Betrieb vorerst vollständig eingestellt. Inhaber Hassan Khcheich musste alle Mitarbeiter kündigen. „Erst, wenn die Situation sich normalisiert hat, kann ich sie wieder einstellen“, sagt er. Die Cuhibar hat keinen Lieferservice. Das sei mit viel Aufwand verbunden. „Die Bars, die schon vor der Krise einen Lieferservice hatten, kommen besser durch“, sagt Khcheich. Nun versucht er, alle Kosten zu minimieren und wartet darauf, den Betrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können.

Dem Sham’s Rock Irish Pub geht es ähnlich. Inhaberin Helen Richter hat Schwierigkeiten damit, ihre Mitarbeiter zu entlohnen. Gekündigt wurden sie jedoch nicht. Miete, Strom und Telekommunikation muss Helene Richter weiterhin zahlen. Sie befinde sich dadurch in finanziellen Schwierigkeiten, räumt sie ein.

MAZ-Aktion „Zusammen stark“ hilft

Die MAZ bietet mit der Aktion „Zusammen stark“ eine Plattform für Händler aus Brandenburg. Dort können Unternehmen und Freiberufler, die von der Krise bedroht sind, kostenlos ihre Angebote machen. Dies bekannt zu machen, ist Ziel der neuen MAZ-Aktion „Zusammen stark“.

Händler und Geschäfte können ihre Angebote in ein Formular eintragen, das nach Prüfung von der MAZ kostenlos veröffentlicht wird. Die Brandenburger können so gezielt die Händler in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Informationen unter www.hilfsportal.online/maz.

Mehr zum Thema:

Von Mirja Gottschalkson