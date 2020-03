Potsdamer Klinik-Clownin bedankt sich bei den Helfern

Potsdam-West

Fenomena pustet Seifenblasen, größer als der Bildschirm. Sie schweben durch den Raum, in dem sie steht und singt und ulkt vor einer Kamera, und die größte Blase platzt direkt vor den Zuschauern. Clownin Fenomena kann sie nicht sehen, doch die Zuschauer sehen sie auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy.

Matti ist acht und schaut sich den Auftritt von Fenomena an, den sie via Life Stream auf facebook aus ihrem Wohnzimmer macht.

In Zeiten von Corona und zugangsgesperrter Krankenhäuser gehen die Klinik-Clowns der Roten Nasen Deutschland jetzt online. Und die Potsdamerin Polina Borissowa macht an diesem Montagmittag um 11 Uhr als Fenomena den ersten Life Stream der Organisation, die sonst in die Krankenhäuser geht und Patienten, Kindern vor allem, Augenblicke der Unbeschwertheit gibt und Ängste nimmt, vor der Operation, vor der Therapie, sogar vor dem Tod.

Kleine, durchschaubar simple Tricks zeigt Fenomena in ihrer Wohnung, und dass das mit den größten Seifenblasen erst im dritten Anlauf klappt, macht es noch lustiger, denn sie turnt und biegt sich ächzend und lockert sich für den großen Gag, die Riesenblase. Dann schnappt sie sich ein kleines Akkordeon und spielt ein Lied als Dank an alle Schwestern, Ärzte, Pfleger in Kliniken und überall: „Danke für Eure treuen Dienste“, singt sie: „Danke für Eure Heldentat!“

Sie freut sich, dass sie so viele Menschen auf einen Schlag erreichen kann, und dass sie ihr Publikum nicht spüren kann, ist halb so wild, denn sie sieht die Likes und Kommentare.

Polina Borissowa als Klinik-Clown Fenomena Quelle: privat

„Das war für uns eine Premiere“, sagt Rote-Nasen-Sprecherin Annika Seiffert nach dem Stream. „Wir sind sehr traurig darüber, dass wir die kranken Kinder in Krankenhäusern und oft einsamen Pflegebedürftigen nicht mehr besuchen können. Aber die Roten Nasen gehen jetzt online“. Der Stream wird wahrscheinlich ebenso eine feste Rubrik auf facebook wie eine 20-Uhr-Clowns-Sprechstunde auf instagram, „sowas mit Gute-Nacht-Geschichte“, sagt Seiffert. Man plane auch Clowns-Auftritte über Skype, so dass beide Seiten miteinander reden und sich gegenseitig sehen können: „Wir möchten in dieser schweren Zeit auch etwas für Kinder und ihre Eltern machen, die zu Hause bleiben müssen.“

Von Rainer Schüler