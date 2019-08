Potsdam

In einem von vielen Gruppen und auch Einzelpersonen unterzeichneten offenen Brief an den Verein Pro Wissen fordern die Autoren den Verein auf, den Brandenburger AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz von einer Podiumsdiskussion am Dienstag auszuladen. Das Thema lautet „Wie haltet ihr’s mit der Wissenschaft?“. Geladen sind Landtagswahlkandidaten. „Als wäre dies unausweichlich, bietet der Verein dabei ausgerechnet dem rechsextremen AfD-Flügel-Vertreter Andreas Kalbitz ein Podium für dessen rechte Rhetorik. Studenten und Wissenschaftler möchten nicht hören, wie es Kalbitz mit der Wissenschaft hält!“, heißt es in dem Brief.

Als Vertreter des rechtsextremen „Flügels“ seiner Partei „steht Kalbitz ohnehin für rechtsextreme – und damit wissenschaftsfeindliche – Positionen. Kalbitz zu einer Diskussion über die Brandenburger Wissenschaftslandschaft einzuladen, ist ein Akt der Gleichbehandlung und des Wegschauens, der einer Normalisierung antihumanistischer und rechtsradikaler Diskurse Vorschub leistet – der rechte Rand der AfD wird damit in die Mitte der Gesellschaft eingeladen.“, heißt es weiter. Widersprüchlich sei das Vorgehen des Vereins Pro Wissen, dem auch Bürgermeister Mike Schubert vorsteht, „auch hinsichtlich dessen Mitgliedschaft beim Bündnis , Potsdam! bekennt Farbe’ sowie beim Potsdamer Toleranzedikt.“, so die Autoren. Unterzeichnet haben unter anderem der Asta der Uni Postdam, das Freiland und die Seebrücke, die Piraten, das studentische Kulturzentrum Kuze sowie diverse Einzelpersonen und weitere linke Gruppen.

Der Verein verteidigte sich, man habe alle gewählten Parteien des Landtags eingeladen. Andreas Kalbitz indes hätte schon letzt Woche abgesagt, stattdessen sitzt nun Christoph Berndt, Vorsitzender des rechten Vereins „Zukunft Heimat“ auf dem Podium.

Von MAZonline