Potsdam

Linke Aktivisten haben am Freitagnachmittag offenbar mehrere Häuser in Potsdam besetzt. Hinter der Aktion soll das Bündnis „Stadt für alle“ stecken. Im sozialen Netzwerk Facebook kursiert ein Foto, das ein leerstehendes Gebäude in der innerstädtischen Charlottenstraße zeigt, aus den scheibenlosen Fenstern hängen Transparente mit Aufschriften wie „Gegen den Ausverkauf der Stadt“ und „Still not loving Gentrification“.

Die Häuser in der Potsdamer Charlottenstraße wurden am Abend offenbar besetzt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zudem sollen Gebäude in der Behlertstraße, Goethestraße, Zeppelinstraße und Potsdamer Straße besetzt –oder zumindest gekennzeichnet –worden sein, eine Nachricht mit entsprechendem Inhalt wurde der MAZ zugespielt. Rund drei Dutzend Menschen stehen vor dem Haus in der Charlottenstraße, hier ist derzeit offen, ob sich noch Menschen im Gebäude aufhalten. In der Goethestraße haben sich Polizisten postiert, die eine Besetzung verneinen und stattdessen von Sachbeschädigung sprechen.

Die Adressen sind keine unbekannten

Die Behlertstraße wurde schon einmal im Herbst 2013 im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche „Studis gegen Wohnungsnot“ von Studenten besetzt, nachdem 214 Studenten bei der Verlosung von Restplätzen für Wohnheime leer ausgegangen waren. Das Grundstück Goethestraße 35/37 ist von der Stadt für eine Konzeptvergabe ausgeschrieben worden. Nachdem schlüssige Bewerbungen vorlagen, wurde diese aber nicht umgesetzt. Die leer stehende Charlottenstraße 12 vis-à-vis zum Café Elflein wurde bereits zum Ort von Happenings wie im Juni 2017, als Jugendliche durch ein Fenster im Erdgeschoss hineinkletterten, um auf dem Dach den Sommerabend zu genießen.

Auch das Haus an der Potsdamer Behlertstraße 36 ist offenbar Teil der Protestaktion. Quelle: Bernd Gartenschläger

Potsdam galt vor allem in den 1990er-Jahren als Besetzerhochburg. Gesicherte Zahlen gibt es nicht, aber mindestens 20 Gebäude waren vor allem in der Innenstadt zeitgleich besetzt. Zuletzt hatte die linke Szene mit Besetzungen eines leerstehenden kommunalen Gebäudes in der Gutenbergstraße und des Fachhochschulgebäudes am Alten Markt auf den aus ihrer Sicht unerwünschten Wandel der Stadt und die Wohnraumknappheit aufmerksam machen wollen. Auf die FH-Besetzung nehmen die Aktivisten nun auch mittels eines Transparents in der Charlottenstraße Bezug.

Von MAZonline