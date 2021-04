Babelsberg

Die Veranstalter sprechen mittlerweile von 500 Teilnehmern einer Demonstration, die sich aktuell am Hauptbahnhof vorbei bewegt. Erste Teilnehmer hätten die Lange Brücke erreicht.

Zunächst rund 300 Teilnehmer hatten sich am Samstag gegen 14 Uhr vor dem Rathaus Babelsberg zur Demo „Solidarische Zukunft statt Kapitalismus“ eingefunden.

In mehreren Abschnitten soll sich der Aufzug am Landtag vorbei bis zum Platz der Einheit bewegen. An den beiden Zwischenstationen sind Kundgebungen angekündigt.

Die Polizei ist mit rund zehn Mannschaftswagen angerückt, die genaue Stärke soll erst nach der Demonstration bekanntgegeben werden. Auch zivile Einsatzkräfte sind laut Pressestelle im Einsatz.

Der Verkehrsbetrieb hat die Kunden von Bus und Tram via Twitter informiert, dass es wegen der Demonstration bis 16.30 Uhr zu Behinderungen im ÖPNV kommen kann.

Die Organisatoren der Kundgebung wollen darauf aufmerksam machen, dass die Corona-Pandemie Probleme des kapitalistischen Systems, die schon länger bestünden, stärker hervorgehoben habe: Reiche würden reicher, ohnehin schon Benachteiligte würden durch Corona nur noch mehr geschwächt.

Zusammengefasst heißt es zu den Anliegen auf dem Demo-Ticker: „Reichtum umverteilen +++ Mieten senken +++ Patente freigeben +++ Krankenhäuser vergesellschaften +++ Sammelunterkünfte auflösen +++ Klimaschutz!“

Angekündigt wurde der Aufzug von den Veranstaltern via Twitter als „die wichtigste und vielleicht auch größte Demo in Potsdam“.

Von Konstanze Kobel-Höller