Potsdam

Die Landesregierung soll allen Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, die Kita- und Hortgebühren erstattet. Das will die Fraktion Die Linke im Landtag in der kommenden Landtagssitzung Ende Januar beantragen. Bisher sind in Potsdam nur Eltern von den Gebühren befreit, die ihre Kita-Kinder zu Hause betreuen. Das soll nun auch auf Hortkinder ausgeweitet werden.

„Es ist gut, das die Stadt Potsdam die Kosten für die Kita bei den Familien übernimmt, die ihre Kinder momentan nicht betreuen lassen können. Ärgerlich dagegen ist es, dass das Land Brandenburg die Familien, aber auch die Kommunen im Stich lässt“, erklärte am Freitag der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer. Die Horte sind bis auf eine Notbetreuung geschlossen, ohne das Land den Eltern die Gebühren abnimmt.

Wie hoch die Kosten sind, die Potsdam für die nicht betreuten Kita-Kinder übernimmt, konnte die Stadt am Freitagabend noch nicht sagen. Derzeit ließen sich dazu „keine belastbaren Aussagen“ machen, erklärte Pressesprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage: „Nicht zuletzt sind dabei durch die zum Teil deutliche Abweichung von positiv beschiedenen Notbetreuungsanträgen zu tatsächlich vor Ort befindlichen Kindern Berechnungen weiterhin nur erschwert möglich.“

Von maz-online/ rai