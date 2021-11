Potsdam

Die hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Isabelle Vandre, ist empört über die Kürzungspläne der Landesregierung für die Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg. Die Landesregierung will die jährlichen Zuweisungen an die gemeinsame Einrichtung der Universität Potsdam, der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg auf 2,5 Millionen Euro halbieren. Damit plane Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) „ganz offensichtlich“ die Abwicklung der erst 2018 gegründeten Fakultät.

Schon viele Millionen investiert

Mit den vorgesehenen Kürzungen schaffe Schüle Fakten, verprelle die Hochschulen und bereits berufene Professorinnen und Professoren. Außerdem setze sie möglicherweise viel Geld in den Sand, da seit 2018 bereits mehrere Millionen Euro in den Aufbau der Fakultät geflossen seien. „Das ist kein Umgang mit dem Parlament als dem Haushaltsgesetzgeber und auch nicht mit den Wissenschaftseinrichtungen des Landes“, sagt Vandre. Schüle solle im Wissenschaftsausschuss Rede und Antwort steht. Die Linksfraktion werde mit einen Antrag im Landtag fordern, die beabsichtigten Kürzungen zurückzunehmen.

Von Rüdiger Braun