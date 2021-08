Innenstadt

Rund 500 Menschen haben am Dienstagabend vor dem Landtag in Potsdam eine Luftbrücke nach Afghanistan und sichere Fluchtwege für die einheimischen Helfer der Bundeswehr, der deutschen Botschaft und der Hilfsorganisationen gefordert. Sprecher der veranstaltenden Linken, der Flüchtlingsorganisation „Seebrücke“ und der Grünen warfen der Bundesregierung vor, eine Lage ignoriert zu haben, die sich schon seit Monaten abzeichnete. „Die Bundesregierung hat schon vor längerem entschieden, alles laufen zu lassen“, sagte der linke Bundestagsabgeordnete Norbert Müller auf dem immer voller werdenden Alten Markt. Man habe 22.500 Liter Wein und Bier aus Afghanistan zurück nach Deutschland geholt, lasse aber die Hilfskräfte allein mit den Taliban-Islamisten.

Angesichts der dramatischen Lage der afghanischen Ortskräfte von Bundeswehr und Entwicklungshilfe-Organisationen haben sich die meisten Fraktionen im Brandenburger Landtag für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. SPD-Fraktionschef Erik Stohn zufolge hat Brandenburg bereits 150 Personen aufgenommen, das seien 33 Ortskräfte mit ihren Familien. Es sei damit zu rechnen, dass weitere Flüchtlinge folgen werden.

Der Bundestagsageordnete der Linken, Norbert Müller, warf der Bundesregierung Totalversagen bei der Rettung der afghanischen Helfer vor. Quelle: Rainer Schüler

Die oppositionelle Linke-Fraktion im Landtag forderte angesichts der dramatischen Lage ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 500 Flüchtlinge. „Das muss für die Ortskräfte der Bundeswehr gelten, aber genauso für die Helfer der Nichtregierungsorganisationen“, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. Zudem müsse die Landesregierung Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit die verzweifelten Menschen in Deutschland Aufnahme fänden.

„Menschen versuchen, sich auf dem Flughafen in Kabul an Flugzeuge zu klammern und sterben“, mahnte Walter. „Die Bundesregierung rettet Menschen nicht, weil sie keine Deutschen sind - Menschen sterben, weil sie keine Deutschen sind.“ Walter verwies auf das Recht auf Asyl, das im Grundgesetz verbrieft sei: „Wir haben Platz in Brandenburg, für Menschen, die fliehen vor Tod und Verfolgung.“

Von Rainer Schüler