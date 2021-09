Die Linken in Potsdam warnen Baudezernent Bernd Rubelt davor, im Streit um die Kleingartensparte „Angergrund“ einen Kompromiss mit dem Investor Tamax zu suchen. Das könne zu einem Modell für andere Fälle werden.

Kleingärten in Potsdam

Kleingärten in Potsdam Potsdamer Linke gegen Kompromiss mit Investor Tamax