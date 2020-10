Linke kritisiert IT-Zustand an Potsdamer Schulen

Potsdam

Die Potsdamer Fraktion Die Linke kritisiert den gegenwärtigen Zustand der IT-Ausstattung und vor allem des IT-Supports an Schulen als inakzeptabel. So schreibt es der Linke-Stadtverordnete Sascha Krämer und weist dabei auf die steigenden Digitalisierungsansprüche, gerade in der Coronazeit.

Wie aus einer Kleinen Anfrage der Linke-Stadtverordneten Tina Lange hervorgeht, sind aktuell in der Arbeitsgruppe Medien- und Informationstechnik Schulen der Stadt zwei Planstellen unbesetzt. Davon ist eine Stelle seit dem 31. Juni 2020 vakant, deren Nachbesetzung zum 1. Oktober 2020 geplant ist. Die Ausschreibung der zweiten unbesetzten Stellen wird aktuell vorbereitet.

Dass eine der wenigen Stellen über einen langen Zeitraum unbesetzt blieb, sei nicht akzeptabel und dürfe sich bei der zweiten unbesetzten Stelle nicht wiederholen, sagt Sascha Krämer dazu.

Support laut Stadt abgesichert

Laut Stadt stehen mit Beschluss des Doppelhaushalts 2020/2021 IT-seitig Haushaltsmittel bereit, die unter anderem den Support an den Potsdamer Schulen sicherstellen werden. Das geht aus der Antwort auf die Kleine Anfrage hervor. Damit sei die Beauftragung eines Dienstleisters, der den Support an den Schulen unterstützen soll, abgesichert. Hierzu liefen aktuell die Vorbereitungen zur Ausschreibung der Vergabe, mit dem Ziel, den Dienstleister zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beauftragen.

Darüber hinaus sollen Werkstudenten unterstützend im Support zum Einsatz kommen. Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen soll eine Umorganisation zum 1. Oktober im Bereich IT-Infrastruktur und -Service den erweiterten Anforderungen an den Schul-Support Rechnung tragen.

Investitionen von bis zu 10 Millionen Euro

Mit Beschluss des Doppelhaushalts 2020/2021 stelle die Stadt finanzielle Mittel bereit, um den Investitionsstau an den Potsdamer Schulen in kommunaler Trägerschaft sukzessive abzubauen. Darüber hinaus werde mit der Realisierung des Digitalpaktes und den einhergehenden Baumaßnahmen zur strukturierten Verkabelung sowie den darauf aufbauenden Investitionen in die IT-Infrastruktur während der Laufzeit des Digitalpaktes 2020 bis 2024 bis zu 10 Millionen Euro an den Potsdamer Schulen investiert.

Flankiert würden die Maßnahmen kurzfristig durch zusätzliche Investitionen Stadt im Zusammenhang mit dem Ausstattungsprogramm und der Förderrichtlinie für schulgebundene mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die unter anderem das Home-Schooling ermöglichen sollen.

Von MAZonline