Drewitz

Dass es vergangenen Donnerstagmorgen während des Warnstreiks bei der Stadtentsorgung Potsdam (Step) zu Handgreiflichkeiten des Geschäftsführers Burkhardt Greiff gegenüber einem Verdi-Gewerkschafter gekommen ist, ist für die Potsdamer Linken „ein absolut inakzeptabler Vorgang: Die Entgleisung der Geschäftsführung macht deutlich, dass der Konflikt bei der Step offenbar über eine reine Tarifauseinandersetzung hinausgeht“, erklärte am Sonntag Stefan Wollenberg, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Stadtverordnetenversammlung: „Solche Konflikte werden aber nicht mit dem Recht des Stärkeren oder mit der Faust, sondern am Verhandlungstisch gelöst.“

Greiff hatte nach übereinstimmender Auskunft von Verdi-Funktionären und Streikenden ein Streiktransparent vom Zaun gerissen und versucht, es auf das Gelände mitzunehmen. Ein Gewerkschaftssekretär hinderte ihn daran; beide zerrten an dem Banner.

Anzeige

Angemessener Umgang in jeder Lage verlangt

In einem städtischen Unternehmen erwarte er „in jeder Situation einen angemessenen Umgang mit den Beschäftigten – auch in zugespitzten Konflikten“, so Wollenberg: „Ich gehe davon aus, dass der Oberbürgermeister und die Geschäftsführung der Stadtwerke sicherstellen werden, dass sich derartiges nicht wiederholt und die Kollegen der Step nicht an der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen gehindert werden.“

Linke fordern Re-Kommunalisierung

Für den Linken-Kreisvorsitzenden Roland Gehrmann zeigt der Vorfall „einmal mehr, dass in der Step offenbar ein Klima um sich greift, das mit dem Anspruch eines kommunalen Unternehmens nicht vereinbar ist.“ Darauf hätten ja auch schon die Auseinandersetzungen rund um die Betriebsversammlung vor wenigen Wochen hingedeutet. Die Zusammenarbeit mit privaten Anteilseignern habe eben auch jenseits des Gewinnabflusses erhebliche Folgen für ein Unternehmen, insbesondere dann, wenn die Stadt ihre Verantwortung nicht konsequent wahrnehme und den privaten Partnern das operative Geschäft überlasse: „Ich erwarte hier unmittelbar wirksame Maßnahmen der Stadt zum Schutz der Beschäftigten. Letztlich muss das Ziel sein, die Aufgaben der Daseinsvorsorge wieder vollständig aus kommunaler Hand zu organisieren!“

Keine Stellungnahme zum Tatvorwurf

Von der MAZ auf die Geschehnisse per Mail angesprochen, ging die Geschäftsführung auf die Auseindersetzungen mit keinem Wort ein und erklärte nur: „Die Stadtwerke Geschäftsführung wird intern den Dialog zwischen Geschäftsführung Stadtentsorgung Potsdam und der Mitarbeiterschaft begleiten. Als Gesellschafter der Stadtentsorgung Potsdam sind die Stadtwerke darum bemüht, an dieser Stelle deeskalierend zu wirken. Es ist nicht im Sinne der Stadtwerke Potsdam, die Tarifautonomie und das Recht auf Streik in Frage zu stellen.“

Von Rainer Schüler