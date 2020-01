Linke will zweite Chance für Wollestraße 52

Babelsberg

Nach der Absage der Baugemeinschaft für das Haus Wollestraße 52 wirbt die Linke um eine zweite Chance. Die Fraktion hat am Montagabend einen Antrag beschlossen, nach dem die Stadt das Grundstück als Zwischenerwerber übernehmen und anschließend an das Gemeinschaftswohnprojekt weitergeben soll.

Aktuell wird das stadteigene Grundstück vom privatwirtschaftlichen Sanierungsträger Stadtkontor treuhänderisch verwaltet.

Bewohner des nur noch teilweise vermietbaren Hauses bemühen sich gemeinsam mit weiteren Interessenten seit Jahren um eine Übernahme mit dem Ziel einer Sanierung mit anschließender Nutzung zu sozial verträglichen Mieten.

Die Stadtverordneten haben mehrfach Beschlüsse zur Unterstützung des Projekts Wollestraße 52 verabschiedet. Zuletzt beauftragten sie die Stadt Anfang Dezember per Eilbeschluss, den Verkauf des Hauses an die Mietergemeinschaft mit einem anstehenden Notar-Termin am 19. Dezember abschließen und „offene Fragen bis dahin“ zu klären.

Im Januar gab die Baugemeinschaft überraschend bekannt, dass sie von dem Projekt zurück tritt. Als Grund nannten die Mieter unter anderem für sie unzumutbare Vertragsklauseln.

Das Stadtkontor reagierte überrascht: „Obwohl die Forderungen und Rahmenbedingungen von Seiten der Stadt und Stadtkontor seit April 2019 unverändert sind, haben die Käufer aktuell die Sanierungskosten und den Kaufpreis als wesentlichen Grund für das Scheitern des Projektes benannt“, teilte die Gesellschaft am Dienstag auf MAZ-Anfrage mit.

Seitens Stadtkontor gebe es keine Argumente, die „grundsätzlich“ gegen das von der Baugemeinschaft geplante Erwerbs- und Sanierungsmodell für die Wollestraße 52 sprächen.

Von Volker Oelschläger