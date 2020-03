Linke will gegen Gratis-Konzert der US-Army in Potsdam demonstrieren

Potsdam

Um für Verständnis für die das Militärmanöver „Defender Europe 2020“ zu werben, beschreiten das Landeskommando Brandenburg der Bundeswehr und die US-Army ungewöhnliche Wege: Am Dienstagabend laden die Streitkräfte für ein Gratiskonzert im Potsdamer Nikolaisaal ein. Dabei will die Army auch erklären, warum die bevorstehende Großübung, die die größte ihrer Art seit 25 Jahren ist, notwendig sei.

Auf der Bühne werden die Musiker der United States-Army Europe Rock Band stehen. Zwei Tage später wird es ein weiteres „Defender-Rock“-Konzert in Magdeburg geben. Auf der Setlist haben die Soldatenrocker Songs von Lady Gaga, Bon Jovi oder Elvis Presley, der selbst als Soldat in Westdeutschland stationiert war. Ähnliche Konzerte hatte die US-Army in den vergangenen Jahren vor allem in Polen gegeben. In Ostdeutschland betreten die „musikalischen Botschafter Amerikas“ dagegen eher Neuland – und sie rufen prompt Proteste hervor.

Linke: Frieden nur mit Russland

Die Linke will den Auftritt der Army-Band in Potsdam mit Protesten begleiten, denn die „Politik der Truppenaufmärsche und der militärischen Eskalation“ gefährdeten den Frieden in Europa, wie die Landesvorsitzende Anja Mayer am Montag mitteilte. „Wir fordern die Bundesregierung auf, dieser Operation die weitere Unterstützung zu versagen und sich schon gar nicht an Werbeaktionen für Kriegsmanöver zu beteiligen“, sagte sie. „Wer den Frieden in Europa sichern will, der muss dies gemeinsam mit Russland tun. Militärische Konfrontation führt in den Abgrund.“

An dem Unternehmen „Defender-Europe 2020“, das insgesamt 37 000 Soldaten umfasst, werden 2400 deutsche Soldaten teilnehmen. Zentraler Rastplatz der Truppentransporte ist Brück ( Potsdam-Mittelmark).

Von MAZ-Online