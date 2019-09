Potsdamer sollen weniger Lebensmittel verschwenden

Potsdam

Die Lebensmittelverschwendung in Potsdam soll verringert werden. Die Linken-Fraktion will am Mittwoch einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, wonach der Oberbürgermeister gebeten werden soll, „Wege aufzuzeichnen, wie der Verschwendung von Lebensmitteln Einhalt geboten werden kann“.

Dabei soll die Verwaltung auch Vertreter der Gastronomie und des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Lebensmittelläden und Lebensmittel-Ausgabestellen wie die „Tafel“ und die dahinter stehenden Träger miteinbeziehen.

Elf millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im deutschen Müll

Als Begründung ihres Antrags zitiert die Fraktion das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE): „Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll, bei der Erzeugung (ohne die Verluste in der Landwirtschaft) und Verarbeitung, bei Großverbrauchern, im Handel und in Privathaushalten. Dies ist nicht nur ein ethisches, sondern auch ein ökologisches und ökonomisches Problem, schreibt das BZFf. Ein großer Teil der Lebensmittelabfälle wäre vermeidbar.

Linke fordert Zielvereinbarungen und mehr Bewusstsein für Lebensmittel

Der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer plädiert mit seiner Fraktion dafür, dass auch in Potsdam die Verringerung von Lebensmittelverschwendung nachhaltig verfolgt werden sollte.

„Die drastische Reduzierung der Lebensmittelverschwendung kann nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten mit Lösungsansätzen und eigenen Zielvereinbarungen dazu beitragen. Dies kann nur gelingen, wenn das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel steigt.“, so Krämer.

Laut Antrag sollen demnach auch Lösungen gefunden werden, bei denen „auch Lebensmittel mit Mängeln noch in der Ernährungskette verbleiben.“ Im November soll die Verwaltung den Stadtverordneten Bericht erstatten.

Von Peter Degener