Potsdam

Nach der dritten Operation hat sie gelitten wie nie zuvor. Da stand sie eines schönen Frühlingstages im Supermarkt und jammerte in die Kühltheke. Dabei ist Regine Nagel (61) Schmerzen gewohnt. Seit Jahrzehnten sind sie ihr Begleiter. Wegen dieser Schmerzen, wegen all der Einschränkungen und Entbehrungen hat Regine Nagel einen Weg gewählt, der zwar langwierig ist, qualvoll und auch mental mitnehmend – an dessen Ende aber die große Hoffnung steht, doch noch einmal befreit leben zu können.

OP-Marathon am Bergmann-Klinikum in Potsdam

Regine Nagel ist Lipödem-Patientin. Die Fettzellen an ihren Armen und Beinen, an Hüfte und Gesäß vermehren, vergrößern und verformen sich unkontrolliert. „Man ist nicht nur entstellt, man ist auch körperlich eingeschränkt“, sagt die Berlinerin. Ihre Leidensgeschichte beginnt in der Jugend, steigert sich in den Jahren, die man die besten nennt, und wird bitterer Alltag. Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum, wo Experten wie Chefarzt Mojtaba Ghods Regine Nagel bei einem OP-Marathon das krankhafte Fett absaugen, könnte diese Leidensgeschichte ein Happy End finden.

Die Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit den Standorten Potsdam und Bad Belzig gehört zu den ersten Adressen bei einer Lipödem-Erkrankung. Seit Jahren forscht Chefarzt Mojtaba Ghods auf dem Gebiet, gerade erst ist er habilitiert worden. Sein Team nimmt jährlich bis zu 500 Liposuktionen (Fettabsaugungen) vor. „Wir müssen Standards schaffen, weil es keine Standards gibt: So wird diagnostiziert, operiert, nachbehandelt...“. Jede Behandlung, jede OP bringt Daten, die bundesweit von Belang sind, denn Ghods leitet auch die Lipödem-Arbeitsgruppe in der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen; dieser ist es mit zu verdanken, dass das Lipödem mehr und mehr ins Bewusstsein von Medizinern und Gesellschaft rückt und Frauen wie Regine Nagel die Chance erhalten, Wohlbefinden und Lebensqualität zurückzugewinnen.

Da half keine Diät, kein Sport: Regine Nagels Beine vor den Operationen. Quelle: Repro: Nadine Fabian

„Die Krankheit ist zwar vor 60, 70 Jahren das erste Mal beschrieben worden“, sagt Ghods, „aber es hat sich niemand richtig damit beschäftigt. Alle haben gedacht, die betroffenen Frauen sind dick, sie sollen abnehmen. Bis wir geforscht haben, war das immer die gleiche, falsche Geschichte.“ – Diese Geschichte hat auch Regine Nagel lange Zeit als unumstößlich erfahren, obwohl ihr früh Zweifel kamen. Denn egal, wie viel oder wie wenig sie aß, wie viel oder wie wenig sie sich bewegte: Sie nahm nie ab, wurde sogar dicker. Und nichts und niemand vermochte ihre Beschwerden zu lindern. Seit sie „nach einer Ärzte-Odyssee“ vor fünf Jahren die Diagnose Lipödem erhalten hat, teilt sie ihr Leben in das Davor und das Danach ein. „Ich war erleichtert, zu wissen, du bist doch nicht verkehrt“, sagt Regine Nagel. „Natürlich haut einem die Erkenntnis, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, die Füße weg. Aber man weiß auch, es gibt Hilfe.“

Von der Hüfte abwärts wie in Beton gegossen

Das Leben mit dem Lipödem ist nicht nur von körperlicher, sondern auch von seelischer Pein bestimmt. Es ist Regine Nagel eine Herzensangelegenheit, darüber zu sprechen. Weil sie weiß, dass es unzähligen Frauen tagtäglich so ergeht, wie es ihr einst ergangen ist. Und so erzählt sie aus den vielen Jahren, in denen sie sich ab der Hüfte abwärts wie in Beton gegossen fühlte. In denen sie heulend auf der Treppe saß, weil sie nicht wusste, ob sie es in die Wohnung schafft. In denen sie kilometerweise Wolle verstrickte, weil außer Stricken und Fernsehen nichts mehr ging: kein Kino, kein Fest, kein Schritt zu viel. Jahre, in denen selbst Zärtlichkeiten unerträglich wurden. Jahre voller Enttäuschungen, Frust, Wut – und Scham, in denen sie sich zu verhüllen lernte, „mit Stil zwar, aber letztlich doch nur, um irgendwie von diesen Massen abzulenken“, wie sie sagt. „Aber ich bin doch auch eine Frau, ich möchte auch schön sein“.

Mojtaba Ghods ist Chefarzt der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie am Ernst-von-Bergmann-Klinikum und einer der führenden Köpfe in der Lipödem-Behandlung und Forschung. Quelle: Fotostudio VonderlindFotostudio Vonderlind

Es habe eine Weile gedauert, bis Regine Nagel so offen und schonungslos über all das sprechen konnte. Dabei sei sie doch gar nicht auf den Mund gefallen. „Wer diese Krankheit hat, braucht Selbstvertrauen, Selbstvertrauen und noch mehr Selbstvertrauen – gerade heute, da sich so viel körpergeschämt wird“, sagt sie. „Es ist nicht so, dass ich alles weg wuppe und weg lächle. Auch ich bin nicht mit diesem Selbstbewusstsein geboren worden, das habe ich mir erarbeitet. Und ich habe begriffen, wie viele Frauen an Grenzen stoßen, die von anderen gezogen werden.“

Oft sind es Frauen, die es den Betroffenen schwer machen

Die abschätzigen Blicke, das Unverständnis, der Unglaube, dass ihre Kilos die Folge einer Erkrankung sind und nicht das Resultat ungezügelter Esslust, das Desinteresse: Oft seien es Frauen, viel zu oft Freundinnen, die es Betroffenen noch schwerer machen, es sind aber auch immer wieder Ärzte. „Das ist eigentlich die größte Hürde“, sagt Regine Nagel. „Machen Sie mehr Sport, essen Sie weniger! – Wie oft ich das gehört habe! – Sie sind dreimal die Woche beim Fitnesstraining? Gehen Sie ein viertes Mal! – Solche Antworten sind dreist.“

Das Bergmann-Klinikum als Lipödem-Spezialist Beim Lipödem handelt es sich um eine atypische, symmetrische Fettgewebsverteilungsstörung, die hauptsächlich die Extremitäten betrifft und ausschließlich bei Frauen auftritt, besonders in Phasen der hormonellen Veränderung wie Pubertät, Schwangerschaft, Menopause. Auch eine genetische Disposition wird diskutiert. Typisch für das Lipödem sind Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Berührungsschmerz und eine Neigung zu Hämatomen. Kommt es trotz konservativer Therapie (für mindestens sechs Monate) zu keiner Linderung der Schmerzen und Beschwerden, gilt die Liposuktion – also eine Fettabsaugung – als geeignete Behandlungsmaßnahme. Die Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie im Klinikum „Ernst von Bergmann“ unter Leitung von Chefarzt Mojtaba Ghods gilt als Pionier der Liposuktion zur Behandlung des Lipödems. Bei mehreren OPs wird das krankhaft vermehrte Körperfett entfernt/reduziert – der Druck in den Extremitäten sinkt, der Lymph­abfluss wird besser.

Und sie sind verletzend, das weiß auch Mojtaba Ghods. „Die armen Frauen werden schikaniert. Das fängt in der Schule an, in der Familie – und das ist sehr, sehr hart“, sagt der Experte. „Aktuell stellen uns viele Mütter ihre Teenager-Töchter vor. Sie sagen, dass sie nicht wollen, dass sie so leiden müssen wie sie gelitten haben. Es ist so emotional, diese Gespräche zu führen.“ Nach allen Erkenntnissen spielt die Vererbung beim Lipödem eine Rolle – und das Lipödem kommt nicht allein. Depressionen und Migräne sind häufige Begleiter, Probleme mit der Menstruation, mit der Schilddrüse. „Die Erkrankung ist sehr komplex“, sagt Ghods. „Ich kann das gar nicht oft genug betonen. – Es nicht damit getan, irgendwohin zu gehen, sich das Fett absaugen zu lassen und zu sagen, alles wird gut. Man muss den richtigen Arzt suchen – und das sind wir plastischen Chirurgen.“

Ghods: „Sie müssen lebenslang mit dem Lipödem leben“

Eine OP sei allerdings erst angesagt, wenn zwei Ärzte dazu raten. Das Vier-Augen-Prinzip soll die Patientinnen auch vor wirtschaftlichen Interessen schützen, denn Fettabsaugungen sind teuer und daher fast überall zu haben. „Wenn Sie genug bezahlen, finden Sie immer jemanden“, so Ghods. „Aber die Absaugung ist keine Heilung! Sie müssen lebenslang mit dem Lipödem leben. Sie brauchen lebenslang eine Therapie.“ Diese ruhe auf vielen Säulen: „Wir brauchen Ernährungsberater und Sporttherapeuten, Psychologen und Selbsthilfegruppen, Kompression, Lymphdrainage... – Am Anfang muss aber die Selbsterkenntnis stehen, dass man krank ist und sein Leben wie bei einer Diabetes darauf einstellen muss.“

Regine Nagel hat mit nun vier OPs das Gröbste hinter sich. Zwei, Eingriffe stehen noch aus. „Wenn alles geschafft ist, belohne ich mich: Ich werde einen Stepp-Kurs machen!“ Allein, dass sie sich vorstellen kann, die Beine zu schwingen, mit den Armen zu wirbeln! „Als Lip-Patientin laufen Sie wie ein Pinguin. Jeder Schritt tut Ihnen weh, jede Berührung!“ Regine Nagel schließt die Augen: „Ich will kein Mitleid“, sagt sie, „ich will kein Mitgefühl. Was ich einfordere für mich und für alle Betroffenen, ist Respekt.“

Von Nadine Fabian