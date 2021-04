Lit:Potsdam 2021: Alice Pantermüller und ihr „Lotta Leben“ kommen nach Potsdam

Potsdam

Nervige Zwillingsbrüder, eine esoterische Mutter, ein liebevoller Grummelvater – eigentlich verläuft Lottas Familienleben ziemlich normal. Mit ihrer besten Freundin Cheyenne hat sie viel Spaß und auch sonst läuft eigentlich bei der Elfjährigen alles gut. Bis ihre Mutter ihr eine indische Blockflöte schenkt und plötzlich lauter merkwürdige Dinge passieren. Von diesen merkwürdigen Dingen erzählt Alice Pantermüller in ihren „Lotta Leben“-Büchern, das neueste „Mein Lotta-Leben. Je Otter, desto flotter“ stellt sie auf dem diesjährigen Potsdamer Literaturfestival Lit:Potsdam vor, das vom 1. bis 6. Juni unter dem Motto „Ausnahmezeit - Verstand und Gefühl“ stattfinden soll.

Insgesamt 17 Bücher hat die Autorin schon über Lotta geschrieben, eines wurde unter dem Titel „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!“ auch verfilmt, an dem Drehbuch hat sie selbst mit geschrieben. Pantermüller ist einer der großen Namen im Kinder- und Jugendliteraturbereich, schon mehrmals hat Martin Klein sie für Lit:Potsdam angefragt, nun hat es endlich geklappt, erzählt er erfreut. Der Potsdamer Autor organisiert seit mehreren Jahren das Festivalprogramm für das jüngere Publikum, einen Star der Szene hat er immer dabei. „Paul Maar war schon bei uns, Kirsten Boie oder im letzten Jahr Ursula Poznanski.“

Tolle Live-Performances für Kinder- und Jugendliche

Normalerweise fängt er mit den Planungen bereits ein Jahr vor dem Literaturfestival an, doch aufgrund von Corona waren die Veranstalter vorsichtig: „Wir haben viel später begonnen zu planen, ich freue mich sehr, dass wir mit jetzigem Stand stattfinden und hoffe, dass es dabei bleibt.“ Der Kinder- und Jugendtag ist am 1. Juni geplant, von 13.30 bis 18.30 Uhr findet das entsprechende Programm im Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten statt. Der Eintritt ist frei.

Neben Alice Pantermüller sind außerdem die Kinderbuchautoren Rüdiger Bertram und Simak Büchel sowie der Bilderbuchkünstler Jens Rassmus zu Gast. „Büchel ist ein junger Autor, der noch nicht bekannt ist, aber sehr sympathisch und spannend“, sagt Klein. Er war selbst schon mit ihm auf Lesereise, überhaupt kennt er alle eingeladenen Kolleginnen und Kollegen persönlich. „Ich wähle aber nicht nur nach Sympathie aus, sondern vor allem thematisch.“ Wichtig sei ihm, dass Geschichten vorgestellt werden, die für Mädchen und Jungen interessant sind. „Die Leute müssen auch professionell sein und möglichst eine tolle Live-Performance hinlegen können.“

Ein Bild aus Prä-Corona-Zeiten: Martin Klein liest vor einer Grundschulklasse. Quelle: Stadtbibliothek Kyritz

Schullesungen mit Autor:innen aus Potsdam

Neben dem öffentlichen Programm organisiert Klein im Rahmen von Lit:Potsdam auch immer Lesungen an Schulen. Auch in diesem Jahr sind vom 25. Mai bis 11. Juni mehr als 30 Veranstaltungen in rund 20 Brandenburger Schulen geplant, unter anderem mit Sabine Ludwig, den Potsdamer Autoren John von Düffel und Sven Stricker sowie Kinderbuch-Illustrator Karsten Teich. Außerdem mit dabei: Die Potsdamer Autorinnen Katrin Bongard sowie Grit Poppe, deren Roman „Verraten“ für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert ist. Und auch Martin Klein selbst liest in der Reihe.

Alle Schullesungen seien trotz der schwierigen Corona-Lage innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht gewesen, ein bisschen Sorge, dass sie doch noch ausfallen werden, hat Klein aber trotzdem. „Im letzten Jahr mussten wir die Schullesungen in den Herbst verschieben, letztendlich konnten dann nur 20 stattfinden“, erzählt Klein, dessen Geschichten zum Teil in mehrere Sprachen übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet wurden.

„Ich bin nicht gut drauf“

Er leidet persönlich sehr unter all den ausgefallenen Lesungen: „Ich bin es so gewohnt, durch die Gegend zu fahren, ich gehöre ja quasi seit Jahrzehnten zum fahrenden Volk.“ Lesungen seien für Autorinnen und Autoren extrem wichtig, ihm fehlt durch all die Absagen in den letzten zwölf Monaten eine fünfstellige Honorarsumme. „Mir geht es ja finanziell gut, ich stehe zum Glück nicht vor dem Ruin, aber ich kenne Kollegen, denen es nicht gut, von der psychischen Gesundheit ganz zu schweigen.“ Lange gehe das alles nicht mehr gut, die Leute gingen kaputt.

Auch ihm selbst ist die Pandemie „schwer aufs Schreibgemüt geschlagen“, neue Bücher werden in diesem Jahr von ihm nicht mehr erscheinen. „Ich arbeite an ein paar größeren Texten, aber ich bin nicht gut drauf, das sage ich ganz ehrlich und muss mir oft selbst in den Hintern treten.“

Von Sarah Kugler