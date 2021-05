Potsdam

Mit dem Literaturfestival Lit:Potsdam startet am Montag die erste große Veranstaltungsreihe in der Landeshauptstadt unter Corona-Bedingungen. Für insgesamt vier Talk- und Lese-Abende, darunter die Eröffnung des Festivals in der Villa Schöningen, sind noch Karten erhältlich.

Für diese Highlights gibt es noch Karten

Am Montag, 31. Mai, startet die Lit:Potsdam im Garten der idyllisch gelegenen Villa Schöningen in der Berliner Vorstadt. Das Autorenduo Paul Nemitz und Matthias Pfeffer spricht mit Moderator und Literaturkenner Thomas Böhm über die Frage, wer im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz eigentlich über die Zukunft der Menschen entscheidet: der Mensch selbst oder ein Algorithmus? Karten kosten 15, ermäßig 12 Euro, los geht es um 19 Uhr.

Einen spannenden Kinder- und Jugendtag bietet das Festival am 1. Juni, von 13.30 bis 18.30 Uhr findet das entsprechende Programm im Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten statt. Unter anderem stellt Bestseller-Autorin Alice Pantermüller ihr neuestes Buch „Mein Lotta-Leben. Je Otter, desto flotter“ vor. Der Eintritt zu den Jugendlesungen ist frei.

Die nächsten Events, die noch in den persönlichen Kalender aufgenommen werden könnten, sind zwei Lesungen der Bestsellerautorin Melanie Raabe am Donnerstag, 3. Juni in der Kleistschule und am selben Tag im Schirrhof. Zunächst wird Melanie Raabe um 18 Uhr in der Kleistschule erklären, weshalb alle Menschen kreativ sind und wie sie mit Mut, Beharrlichkeit, Leichtigkeit und Durchhaltevermögen die Inspiration finden, auf das zu stoßen, was sie im Innersten ausmacht. Direkt im Anschluss um 20 Uhr bestreitet sie den traditionellen Krimiabend der Lit:Potsdam im Schirrhof und liest aus ihrem Psychothriller „Die Wälder“. Karten kosten jeweils 15, ermäßig 12 Euro.

Deutschrap in der Schule

Mit einem für das Literaturfestivel ungewöhnlichen Thema warten Juri Sternburg und Nina Damsch am Samstag, 5. Juni in der Kleistschule auf: Sie widmen sich den Helden des Deutschraps und dem Lebensgefühl in einer zunehmend komplexen postmigrantischen Gesellschaft, von Anerkennung und Ausgrenzung. Juri Sternburgs Interviews mit den Größen der deutschen Hip-Hop-Kultur sind als Videoserie „Germania“ bekannt geworden; Nina Damsch hat die Biografie des Rappers Manuellsen verfasst. Beide lesen aus ihren Büchern und diskutieren über Respekt und Angeberei, Rassismus und Heimat.

Wie berichtet wird das Potsdamer Literaturfestival in diesem Jahr unter dem Motto „Ausnahmezeit - Verstand und Gefühl“ vom 1. bis 6. Juni stattfinden. Zu Gast sind unter anderem Krimi-Grand-Dame Ingrid Noll sowie die viel diskutierten Autorinnen Sharon Dodua Otoo und Mithu Sanyal mit ihren Debütromanen. Auch Lutz Seiler, Daniel Kehlmann und Bernhard Schlink kommen vorbei. Ein Großteil der Veranstaltungen ist bereits ausverkauft. Die wenigen noch verfügbaren Tickets sind in allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie direkt unter www.litpotsdam.de/tickets erhältlich. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel und coronaconform statt.

Von Saskia Kirf