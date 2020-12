Literarischer Jahresrückblick 2020: Elf Bücher von Potsdamer Autoren

Potsdam

Einer der wenigen Kulturgenüsse, der dieses Jahr trotz Corona ununterbrochen möglich war, ist das Lesen. Literarischen Stoff gab es wie jedes Jahr genug, einige der schönsten Neuerscheinungen stammen von Potsdamer Autoren. Wir blicken zurück auf die neuesten Werke von Grit Poppe, John von Düffel, Martin Klein, Sven Stricker und Ulrich Hutten sowie auf die Romandebüts von Zaia Alexander und Steffen Schroeder.

„Mein Sommer mit Anja“ von Steffen Schroeder

Das Jahr begann mit dem Romandebüt des Potsdamer Schauspielers Steffen Schroeder, dessen Coming-of-Age-Geschichte „Mein Sommer mit Anja" Ende Januar erschien. Darin erzählt er von Konrad, einem Teenager der in wohlbehüteten, finanziell stabilen Verhältnissen aufwächst. Eher durch einen Zufall freundet er sich mit dem behinderten Nachbarsjungen Holger an. Gemeinsam unternehmen sie viel und entwickeln eine starke Bindung – bis Anja dazu stößt.

Sie ist aus einem Kinderheim am Rand der Stadt abgehauen, in das sie auf keinen Fall zurückkehren möchte. Anja ist Konrads erste Liebe. Geheimnisvoll ist sie, voller Schmerz, über den sie nicht spricht. Dass das nicht gut ausgehen kann, ist früh klar. Das alles schreibt Steffen Schroeder flüssig und in einer angenehm klaren Sprache. Besonders schön sind die Märchenmotive und die konsequente Teenagerperspektive. Die etwas überhöhte Rahmenhandlung, die Konrad als Erwachsenen vorstellt, der sich an den Sommer von damals erinnert, hätte es nicht unbedingt gebraucht, insgesamt ist „Mein Sommer mit Anja“ aber ein berührendes Debüt.

„Der Alp und die Kinder oder Eine andere Welt ist möglich“ von Ulrich Hutten und Robert Morgenroth

Eine Liebesgeschichte zwischen Stasi und RAF: Der Roman „Der Alp und die Kinder“ von Ulrich Hutten und Robert Morgenroth erschien im Januar im Eigenverlag und erzählt im Prinzip zwei Geschichten: Zunächst die von Werner und Christine, er Stasi-Funktionär, sie Ex-RAF-Terroristin, die von der Stasi in der DDR versteckt wird. Die beiden verlieben sich verbotenerweise und laufen damit auf eine Katastrophe zu. Jahre später trifft der Journalist Leo auf Christine und erfährt ihre ganze Geschichte, die ihn wiederum aus seiner Altersdepression reißt. Drei verlorene Figuren, die sich irgendwie finden müssen und denen man gerne folgt.

Es ist bereits das dritte Buch Huttens und Morgenroths, in dem Leonhard einer der Protagonisten ist. Gemeinsam mit seinem Freund Paul bildet das fiktive Gespann das Alter Ego des Autorenteams: Ulrich Hutten und Robert Morgenroth, die eigentlich der Potsdamer Bernt Armbruster und sein guter Freund Manfred Gerber aus Wiesbaden sind. Ihr aktuelles Buch hat ein paar sprachliche Holperer, ein paar kitschige Stellen auch, aber davon abgesehen ist es spannend und dicht geschrieben.

„Der brennende See“ von John von Düffel

Das Wasser ist der Stoff, aus dem John von Düffel seine Geschichten webt. So auch in seinem fesselndem Roman „Der brennende See“, der Mitte Februar erschien. Erzählt wird von Hannah, deren Vater – ein bekannter Schriftsteller – gestorben ist. Deswegen kehrt sie in die Stadt ihrer Kindheit zurück, um seine Wohnung aufzulösen und den Nachlass zu regeln. Dabei stößt sie auf das Foto einer jungen Frau, die ihrem Vater scheinbar sehr nahe stand. Julia heißt sie und ist Umweltaktivistin. Darum geht es nämlich in diesem Roman: Um Umweltschutz, Klimawandel, aber auch um Trauerbewältigung und geistiges Erbe.

Das alles verwebt John von Düffel in einer unglaublich feinen, leichten Sprache, die einen das Buch kaum aus der Hand legen lässt. Potsdamer werden außerdem stadtbekannte Themen in dem Roman wieder erkennen: Den Uferstreit in Griebnitzsee, Diskussionen um wilde Badestellen im Park Babelsberg oder am Heiligen See – all das ist ein bisschen eingeflossen in diesen sehr zu empfehlenden Roman. Ergänzend dazu veröffentlicht Dumont am 12. Februar 2021 übrigens unter dem Titel „Wasser und andere Welten“ alte und neue Geschichten des Autors, die sich ebenfalls alle mit der Wichtigkeit des Wassers auseinandersetzen.

„Bin noch da“ von Sven Stricker

Es war ein ereignisreiches Jahr für Sven Stricker: Zum einen feierte die Verfilmung seines Krimis „Sörensen hat Angst“, zu der er selbst das Drehbuch geschrieben hat, Premiere auf dem Hamburger Filmfest. Und zum anderen erschien sein berührender Roman „Bin noch da“. Darin erzählt Stricker von Moritz, der eigentlich nicht unglücklich ist: Er hat eine tolle Partnerin, einen kleinen Sohn und ein gut laufendes Café. Doch dann steht irgendwann sein Vater vor ihm und informiert ihn darüber, dass seine Mutter verstorben sei. Zwanzig Jahre hat er ihn nicht gesehen, den Kontakt zu seinen Eltern bewusst gemieden. Doch nun brechen alte Wunden auf, Moritz erinnert sich an verschiedene Momente aus Kindheit und Jugend. Momente ohne elterliche Liebe, voller Streit und Gefühlskälte. Seinem Vater versucht er sich trotzdem anzunähern, schon allein seines kleinen Sohnes Elias wegen.

Erfrischend unkitschig erzählt Stricker von diesem vorsichtigen Annähern, mit sanftem Humor und einem klaren Blick auf das Leben. „Bin noch da" hält genau die richtige Balance zwischen komisch und bedrückend, zwischen ernst und lustig. Besonders gelungen sind die authentisch geschriebenen Dialoge, die eine besondere Stärke Strickers sind. Nie klingen sie hölzern, sondern immer wie direkt aus dem Alltag abgeschrieben. Klug sind sie dabei, ehrlich auch – wie überhaupt dieser gesamte Roman. Im Jahr 2021 erscheint übrigens Strickers dritter Sörensen-Krimi mit dem Titel „Sörensen am Ende der Welt“.

„Erdbebenwetter“ von Zaia Alexander

Sie ist in Los Angeles geboren, lebt seit zwölf Jahren in Potsdam und hat im August dieses Jahres ihren Debütroman „Erdbebenwetter“ veröffentlicht. Erzählt wird die außergewöhnlich geheimnisvolle Geschichte von Lou, die in L.A. lebt und versucht in der Filmindustrie als Produzentin Fuß zu fassen. Das gelingt ihr allerdings nicht wirklich und sie treibt mehr vor sich hin, als ein Ziel zu haben. Bis sie einen alten Bekannten trifft, der ihr mit der Frage „Hast du Lust, ein paar Hexer kennenzulernen?" die Tür zu einer neuen Welt öffnet. Lou lernt die Hexer kennen, lässt ihr altes Leben hinter sich, beginnt noch einmal zu studieren, wird Mutter eines kleinen Mädchens und einer Katze. Plötzlich bewegt sich in ihrem Leben viel, sie übernimmt Verantwortung für sich und ihre neue Familie. Gleichzeitig muss sie sich verschiedenen Regeln der Hexer beugen, verstößt sie dagegen, hat das Konsequenzen.

Zaia Alexander nutzt sehr gekonnt Zahlen-, Traum- und Sprachsymbolik, um ihrem Roman eine vibrierende, mystische Stimmung einzuhauchen und spielt mit den gängigen Hexenbildern. Was genau mit Lou passiert, lässt sie im Vagen und genau das macht diesen Roman so interessant. Alles knistert hier, schwankt zwischen absurd, esoterisch, magisch und bleibt dabei immer faszinierend. Ein aufregendes Debüt, das den nächsten Roman von Alexander mit Spannung erwarten lässt.

„König Malte feiert Weihnachten “ von Martin Klein

Der Potsdamer Autor Martin Klein hat in diesem Jahr gleich zwei Bücher für Kinder herausgebracht. Pünktlich zum Fest erschien „König Malte feiert Weihnachten“, eine humorvolle Geschichte mit Herz, für Leser ab sechs Jahren, die im Luckenwalder Zoo spielt. Dort hat sich der Löwe Malte selbst zum König ernannt, was dem Königspudel Padre gar nicht passt. Schließlich steckt bei ihm der König ja schon im Namen. Er ist zwar kein Zootier, aber der Hund der Zoodirektorfamilie und somit immer vor Ort.

Als Löwe Malte unbedingt mit den anderen Tieren im Zoo Weihnachten feiern möchte, schmiedet Padre eine kleine Intrige. Denn Malte hat überhaupt keine Ahnung, wie Weihnachten funktioniert, und so kann der Pudel ihm allerlei Falschinformationen zuspielen. Das geplante Zoo-Weihnachten droht, im Chaos zu versinken, doch zum Glück sind da noch die Direktor-Drillinge, die hoffentlich die Ordnung wieder herstellen können. Ein witzig-liebevoller Lesespaß.

„Speedy rennt“ von Martin Klein

So auch „Speedy rennt“, ein Buch, das bei Tulipan erschienen ist, ebenfalls in diesem Jahr. Erzählt wird hier von den Geschwistern Rafa und Niki, die eine Schildkröte vor dem Überfahren retten, als Haustier adoptieren und dabei eine Menge über Schildkröten lernen. Die Geschichte basiert auf einem Erlebnis, das Klein selbst erlebt hat und begibt sich gekonnt in die Kinderperspektive. Perfekt zum Erstlesen, Vorlesen und Mitfiebern.

„ Wilma Wunderhuhn“ von Grit Poppe

Ausgerechnet in einem Jahr, in dem kaum Lesungen stattfinden konnten, hat Grit Poppe literarisch alles gegeben: Gleich vier Bücher erschienen 2020 von ihr – alle thematisch sehr unterschiedlich. „ Wilma Wunderhuhn“ ist ihr allererstes Bilderbuch, mit Illustrationen von Annika Sauerborn. Es erzählt von der Henne Wilma, die würfelförmige Eier legt und deswegen von den anderen Hühnern im Stall ausgegrenzt wird. Das bleibt natürlich nicht so, die Stallgenossinnen entdecken den Zauber der Würfeleier und alles wird gut. So wie es sein muss, in einem Buch für Kinder ab 3 Jahren, das aber auch Erwachsene mit viel Freude lesen und vor allem daraus lernen können.

„Alice Littlebird“ von Grit Poppe

„Alice Littlebird“ ist ein Jugendroman oder auch ein Abenteuerroman, wie Poppe ihn selbst nennt. Erzählt wird darin von einem Geschwisterpaar, das zu dem Volk der Cree, also den Nordamerikanischen Ureinwohnern, gehört. Alice und ihr Bruder Terry werden von ihrer Familie getrennt und kommen in die „Black Lake Residental School“. Dort erhalten sie neue Namen, dürfen ihre Sprache nicht sprechen, müssen das Haar abschneiden. Mit dem Verlust des Haares beginnt das Buch, schon diese Szene ist intensiv – und so bleibt es das gesamte Buch über. Die Geschwister sind getrennt, es folgt eine Flucht aus dem Internat, das versuchte Überleben in der Wildnis. Ein spannender Roman – nicht nur für Jugendliche.

„Angstfresser“ von Grit Poppe

Eher für Erwachsene ist hingegen „Angstfresser“, ein Roman, der eine doppelte DDR-Geschichte erzählt: Die von Hans, der 1986 eine Geburtstagsfeier in Klein Glienicke zur Republikflucht nutzt. Helfen lässt er sich dabei von der 15-jährigen Mira, die in der Sondersicherheitszone wohnt und ihm eine Leiter besorgt. Aus drei verschiedenen Perspektiven und in wechselnden Zeitebenen erzählt Grit Poppe, wie es den Protagonisten weiter ergeht. Wie Hans bei seiner Flucht auf der anderen Seite der Mauer in Wannsee Sophie in die Arme läuft, bei ihr eine Bleibe findet und sich in sie verliebt. Drei gute Jahre verbringen die beiden.

Bis der Republikflüchtling durch den Mauerfall von seiner Vergangenheit eingeholt wird – und er erfährt, wie es der zurückgelassenen Mira in der DDR ergangen ist . Erst im Durchgangsheim in Bad Freienwalde und danach im Jugendwerkhof. Von dem, was sie dort erlebt hat, wird sie noch Jahre später verfolgt – es verwandelt sie in Kyra. Allerdings verdrängt sie die Ereignisse und leidet unterbewusst darunter. Nicht schlafen kann sie, unruhig streift sie umher – bis sie auf den Angsfresser stößt, ein blutegelartiges Geschöpf, das sich Poppe ausgedacht hat. Und das dem Roman eine zweite, surreale Ebene gibt, wenn Kyra in Halluzinationen abgleitet. Ein eindringliches Buch, das nachhallt.

„Verraten“ von Grit Poppe

Genauso wie „Verraten“, Poppes aktuellster Roman für Jugendliche. Auch Sebastian, der Protagonist des Buches wird in das Durchgangsheim Bad Freienwalde gebracht. Seine Mutter ist gerade gestorben, seinen Vater kennt er nicht besonders gut, seine Großmutter wird als hoch pflegebedürftig eingestuft und in ein Altenheim verfrachtet. Zeit, das alles zu verarbeiten, wird dem 16-Jährigen nicht gegeben. Wohin er gebracht wird, warum er auf einmal in einer Einzelzelle mit harter Pritsche eingesperrt ist, erklärt ihm auch niemand.

Zunächst sieht es noch so auch, als hätte Sebastian Glück gehabt: Seine Zeit im Durchgangsheim ist kurz, sein Vater holt ihn ab, er darf ab sofort bei ihm wohnen. Allerdings zu einem Preis: Er soll ihn ausspionieren, die Staatssicherheit über jeden seiner Schritte informieren – und dabei weiß er doch selbst kaum etwas über seinen Vater. Wie ein Thriller entfaltet sich dieser Teil der Geschichte, der den Roman zu einem regelrechten Pageturner macht. Reißerisch wird Poppe dabei nie. Vielmehr versteht sie es, eine spannende, berührende Geschichte zu erzählen, der man atemlos bis zum Ende folgt.

Auch, weil sie mit der zweiten Figur Katja, eine weitere emotionale Ebene aufmacht. Die junge Frau ist in Sebastians Alter und kommt aus einer zerrütteten Familie. Bei der Mutter ist sie nicht willkommen, sie wird immer wieder in Erziehungsheime gebracht und läuft wieder fort. Auch sie kommt nach Bad Freienwalde. Zwischen ihr und Sebastian entsteht eine wackelige Freundschaft, beide versuchen, sich gegenseitig in einem System zu helfen, das sie nicht wirklich verstehen.

Von Sarah Kugler