Potsdam

„Lieber Freund, verehrter Hermann Hesse, die letzte Nachricht über mich werden Sie durch Herrn Goverts bestimmt noch erhalten haben. Er war kurz vor der hiesigen letzten Katastrophe bei mir im Krankenhaus von Potsdam, wenige Tage vor der Zerstörung von Potsdam, wobei das Krankenhaus, in dem ich lag, nicht weniger als fünf Volltreffer bekam und der Tod wieder (zum wievielten Male im letzten Jahr!) hart meinen Rücken streifte. (...) Immerhin arbeite ich jetzt wieder.“

Seit 1722 gab es 200 Verlage in Potsdam

Der Mann, der diese Zeilen schrieb, hieß mit Taufnamen Johann Heinrich Suhrkamp. Allerdings verwendete er selbst den Vornamen Peter. Als Peter Suhrkamp wurde er auch zur Legende in der literarischen Welt. Er war nicht nur Verleger, sondern zugleich Freund von Geistesgrößen wie Hermann Hesse. Und er war – was nur sehr wenige wissen – für einige Monate Potsdamer. Ein Personalausweis legt davon Zeugnis ab. Beruf: Verlagsbuchhändler; Staatsangehörigkeit: Deutsches Reich; Adresse: Potsdam, Behlertstraße 5; Gestalt: schlank; Gesicht: rund. Ausgefertigt wurde das Dokument am 14. Juli 1945 – genau drei Monate, nachdem Bomben die Innenstadt in Schutt und Asche gelegt hatten. Darauf hatte Suhrkamp in seinem Brief an Hermann Hesse Bezug genommen.

Der in Potsdam ausgestellte Ausweis von Peter Suhrkamp. Quelle: Förderverein Potsdam-Museum

Der mittlerweile etwas vergilbte Personalausweis, dessen Ausstellung laut Stempel eine Reichsmark kostete, befindet sich seit kurzer Zeit im Besitz des Fördervereins des Potsdam-Museums. „Es handelt sich um eine Schenkung von Sven Kröck, dem Mann unseres Vereinsmitglieds Katja-Dietrich Kröck“, erläutert der Vereinsvorsitzende Markus Wicke. Die Schenkung sei etwas ganz Besonderes, denn: „Potsdam war seit dem 18. Jahrhundert ein wichtiger Verlagsstandort. Seit 1722 hatten hier ungefähr 200 Verlage ihren Sitz.“ Nun hofft Wicke, dass das Dokument Eingang in die neue Dauerausstellung zur Stadtgeschichte findet.

Haft in Sachsenhausen und Ravensbrück

Doch wie verschlug den bekannten Verleger zu Kriegsende an die Havel? Der Potsdamer Germanist und Literaturhistoriker Peter Walther hat dazu geforscht. „Peter Suhrkamp hatte nach dem Tod des jüdischen Verlagsgründers 1936 in Abstimmung mit dessen Erben den renommierten S. Fischer Verlag übernommen, um ihn vor dem Zugriff der NS-Behörden zu schützen“, schildert Walther, der mit Hendrik Röder Geschäftsführer des Brandenburgischen Literaturbüros ist, die Hintergründe.

Peter Suhrkamp Quelle: Amazon

Seit 1942 firmierte das Unternehmen unter dem Namen „Suhrkamp Verlag vorm. S. Fischer“ in Berlin. Doch der Verleger hatte sich bei den Machthabern verdächtig gemacht. Im April 1944 wurde er verhaftet und ins KZ Ravensbrück, später nach Berlin und schließlich nach Sachsenhausen gebracht.

In dieser Zeit übernahm ein Lektor des Verlagshauses das Ruder im Unternehmen: Hermann Kasack, der aus einer angesehenen Potsdamer Ärztefamilie stammte und in der heutigen Hegelallee wohnte. In der Waisenstraße – heute: Dortustraße – befand sich eine kleine Filiale des Suhrkamp-Verlags. Angesichts der Gefährdungen in Berlin machte man diese Räume gegen Kriegsende zum Hauptsitz.

Nach KZ-Haft: „Totenkopfähnliches Gesicht“

Suhrkamp wurde Anfang Februar 1945 aus der Haft entlassen – schwerkrank. Morgens um 4 Uhr tauchte er bei Kasack auf. Peter Walther hat bei seinen Recherchen einen Brief entdeckt, in dem ein Familienfreund das Zusammentreffen schildert: „Frau Kasack öffnete und prallte beim Anblick eines totenkopfähnlichen Gesichtes zurück.“ Anschließend sei der Gezeichnete zusammengebrochen.

Suhrkamp wurde in die Klink gebracht. Kaum wieder halbwegs auf den Beinen, bemühte er sich nach dem Einmarsch der Sowjet-Armee im Mai 1945 um eine Zulassung des Verlags in Potsdam. Auf Drängen Kasacks ließ er sich sogar vom Kulturdezernenten ein Schreiben ausstellen, das die kulturelle Bedeutung des Verlags für die Stadt bestätigte. Doch Suhrkamp plante gleichzeitig den Absprung in den westlichen Teil Berlins, weil er überzeugt war, unter Sowjet-Besatzung auf Dauer nicht frei arbeiten zu können.

Zerwürfnis mit den Erben S. Fischers

Anfang Oktober 1945 erhielt er als erster Verleger in Berlin von der Britischen Militärregierung eine Lizenz. Das verbliebene Inventar wurde nach Zehlendorf gebracht. Damit endete Suhrkamps Potsdam-Intermezzo nach nur wenigen Monaten. Mit den Erben S. Fischers kam es zum Zerwürfnis, sodass es fortan zwei Verlage – Suhrkamp und S. Fischer – gab.

Von Ildiko Röd