Am 2. Juli 1990 – am Montag nach der Währungsunion – bauen Carsten Wist und Siegfried Ressel einen Tapeziertisch in der Potsdamer Fußgängerzone auf und verkaufen Bücher ihres kurz zuvor gegründeten Literaturladens. Dessen Motto ist bis heute „Die Literatur lebt!“. Gute Autoren, große Werke, legendäre Abende: Carsten Wist blickt auf dreißig bewegte Jahre zurück. Im MAZ-Interview spricht er über seine Begeisterung für das Lesen und den Sport und erklärt, was eine Buchhandlung mit der Tour de France gemeinsam hat.

MAZ: Tapeziertisch oder Hausherr?

Carsten Wist: Der Tapeziertisch ist natürlich der unsterbliche Anfang. Unser pink lackierter Tisch hatte wegen seiner Anarchie den extrem großen Vorteil, dass wir den größten Umsatz pro Quadratmeter aller Zeiten in der Literaturladengeschichte gemacht haben. Es hieß aber auch jedes Mal, wie die Raubritter auf der Brandenburger seinen Platz zu verteidigen. Da war es wie auf dem Basar! Wie Wild-West! Das haben die erfahrenen Basarhändler sehr viel besser klar gekriegt als wir. Hier waren Studentinnen aus Westberlin, die sich mit Sonnenbrillen etwas dazu verdienten, da war einer, der sich auf dem Hamburger Fischmarkt auskannte – der war auch der Lauteste... Das war eine Atmosphäre, die gar nicht meinem Temperament entspricht: Ich bin kein Marktmensch, ich bin eher der Kaffeehaus-Sitzer. Klar ist das Haus bürgerlicher, aber es ist auch runder. Man muss die Bücherkisten abends nicht einsammeln und morgens wieder aufbauen. Hier können wir mehr zeigen und intensiver miteinander reden. Hier haben wir alles unter einem Dach: die Ware, den Geist und die Veranstaltungen.

Prädikat „Besonders herausragend“ Nachdem der Literaturladen in einem Container auf dem Markt am Bassinplatz überwinterte, übernahmen Carsten Wist und Siegfried Ressel im Sommer 1991 die Volksbuchhandlung „ August Bebel“ an der Ecke Brandenburger-/Ecke Dortustraße. Dort ist der Laden noch heute zu finden (seit 2001 ohne Siegfried Ressel). Der Literaturladen Wist ist mehrfach ausgezeichnet worden, etwa mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „Besonders herausragende Buchhandlung“. nf

Lesen oder lesen lassen?

Lesen ist das Allergrößte – und danach kommt, darüber zu reden. Die beiden Sachen zusammenzukriegen, das war immer unser Credo. Es gibt die guten Bücher, es gibt den interessierten Leser – und wir sind der Schnittpunkt. Ich mag Wasserglas-Lesungen gar nicht. Wir haben aus der Lesung eine Performance mit vielen Facetten gemacht. Es heißt: Jeder, der liest, schreibt das Buch auch weiter – ich habe mitbekommen, dass ich literarisch nicht gut schreiben kann. Vielleicht wäre aus mir ein vernünftiger Journalist geworden, ein guter Sportreporter allemal. Ich war nach dem Abitur und dem Volontariat bei der Märkischen Volksstimme fürs Journalistik-Studium zugelassen, musste vorher aber drei Jahre zur Armee. Bis dahin hatte ich nicht viel gelesen – ich habe das Lesen nicht in die Wiege gelegt bekommen, bei uns zu Hause haben Bücher keine große Rolle gespielt. Das Erweckungserlebnis war der emotionale Zusammenbruch bei der Armee. Wenn du da alleine bist, wenn dir die Freundin weggerannt ist und auch deine Eltern nicht mehr helfen können rettet dich die Literatur. Ich bin 1976 eingezogen worden – das Jahr der Biermann-Ausbürgerung. Mit einer einzigen Bemerkung begann mein Lebenslauf zu kippen: „Der Widerspruch ist die Triebkraft der Entwicklung“. Ich meinte: Mit dem Menschen muss man sich doch auseinandersetzen! Ihn aus dem Land zu werfen, bringt es doch nicht! – Ich habe dann zweieinhalb Jahre in einem Strafbataillon verbracht. Ich bin da kalt gestellt worden – aber ich konnte lesen, was ich wollte. Camus, der Sisyphos-Mythos und Volker Brauns Gedichte haben mich hochgehalten.

Nobelpreis oder Underdog?

Der Underdog, der später mit dem Nobelpreis geadelt wird – das hat bei uns Tradition. Ganz weit oben steht für mich die Begegnung mit Hertha Müller. Es war ein unglaublicher Sonntagvormittag mit Toni Morrison. Und es wäre auch ohne den Nobelpreis für Olga Tokarczuk, die am Abend vor der Bekanntgabe unser Gast war, eine tolle Lesung geworden. Auch beim Deutschen Buchpreis liegen wir meist vorn. Das zeigt, dass wir vielleicht doch ganz gut lesen können.

Poesie oder Politik?

Eindeutig Poesie. Politik interessiert mich immer weniger. Ich bin kein unpolitischer Mensch, ganz und gar nicht. Aber Autoren, die sich politisch artikulieren, werden von vielen überinterpretiert. Ich kann einen Autor schätzen, ohne dass ich seine politische Meinung teile. Ich werde zum Beispiel meine literarische Hingabe zu Uwe Tellkamp niemals aufgeben, obwohl ich irritiert bin. Ein anderes Beispiel ist Peter Handke. Ich will nicht die Politik aus der Poesie halten. Aber es bekommt der Literatur nicht, wenn Autoren ihre politische Meinung einfließen lassen – dann sollen sie ein Interview geben. Nichts gegen engagierte Literatur! Aber Statement-Literatur ist nur ganz selten auch große Literatur. Ich bin vorsichtiger im Zurechtweisen von Autoren geworden. Ich würde jeden politisch zweifelhaften Menschen, der ein tolles literarisches Werk geschrieben hat, trotzdem lesen. Eine vermeintliche Political Correctness nimmt Überhand – ich verstehe es nicht, dass man heute so schnell fordert: absetzen, nicht veröffentlichen, verbieten. Wir sollten froh sein, dass wir in einem Land leben, in dem selten Bücher verboten werden. Ich versuche, weitestgehend tolerant zu sein.

Tag oder Nacht?

Ich bin ein Nachtmensch. Ich gehe erst nach Mitternacht ins Bett. Ich schlafe immer mit Wagner ein. Ich mache eine Art Quiz, greife mir eine CD, lege sie ein und überlege: Was ist das jetzt? Tristan zweiter Aufzug? Die Ouvertüre von Parzival, von Lohengrin? – Ich versuche auch, nicht zu spät aufzustehen, aber irgendwie passt das nicht in meinen Biorhythmus. Wenn ich es doch mal schaffe, um sechs, halb sieben mit dem Hund rauszugehen oder mich aufs Rad zu setzen, genieße ich es sehr.

Football oder Fußball?

Mein ganzes Leben ist durch den Fußball geprägt. Leider hat es für den ganz großen Ritt nicht gereicht. Bis zur Armee habe ich bei Motor Babelsberg gespielt – wir waren die beste Mannschaft des Bezirks, bei den DDR-Meisterschaften sind wir aber regelmäßig in der Vorrunde ausgeschieden. Später habe ich mir viele Spiele mit meinen Kindern angeguckt. Das ist seit ein paar Jahren vorbei. Fußball ist insgesamt in eine Dimension gerutscht, die mir nicht geheuer ist. Die Fußball-Liebe ist mit einem Schlag von der Football-Liebe abgelöst worden. Vor ein paar Jahren habe ich mit meinen Kindern den Superbowl im Fernsehen angeguckt: Danach habe ich mich sofort erkundigt, wo die Kinder spielen könnten – und siehe da, die Potsdamer Royals bauten gerade die ganz Kleinen auf. Es stellte sich heraus, dass mein mittlerer Sohn großes Talent hat. Er hat jetzt eine Saison in den USA gespielt. Ich habe einige emotionale Sport-Erlebnisse. Jan Ullrich bei der Tour de France siegen zu sehen, ihn am Berg zu erleben und anzufeuern. Das erste Bundesligaspiel – St. Pauli gegen Hertha BSC im strömenden Regen. Der erste Sieg der Eisbären gegen die Capitals. – Das größte aber war ein Touchdown meines Sohnes vor ein paar tausend Zuschauern. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.

Tourmalet oder Hoher Fläming?

Col du Tourmalet – die Tour de France ist das Größte, was man als Hobbysportler machen kann. Ich bin die Tour 1995 zum ersten Mal gefahren. Mein Freund und Partner Siegfried Ressel und ich hatten uns gegenseitig ein Vierteljahr Auszeit gegeben – wir hatten bis dahin die Kerze von beiden Seiten angezündet und nicht nur exzessiv gelesen, sondern auch exzessiv gelebt. Ich bin in meiner Auszeit nach Frankreich in die Pyrenäen gegangen. Radsport fand ich schon immer toll: Ich bin ein Kind der Friedensfahrt. Der Fläming ist eine wunderbare Trainingsvorbereitung für die Tour – aber einmal rund um den Fläming, das schafft jeder, selbst mit Gegenwind. An einem Giganten wie dem Tourmalet hörst du nur in dich rein, du fährst nur mit dir allein. Die letzten Kilometer sind brutal – der Berg scheint vor dir aufzustehen, du fährst gegen eine Wand – es ist eine Qual. Und doch: Wenn ich in den Berg reinfahre, sitze ich wie ein Honigkuchenpferd auf dem Rad, lache und sage: Komm, mein Lieber! Du bist nicht mein Feind, wir machen das zusammen. Du stellst mir die Herausforderung und wir lösen die Aufgabe. Manchmal schonst du mich, manchmal nicht – und dann hat es auch seinen Grund. Das ist ein gutes Gleichnis für 30 Jahre im Geschäft zu sein, dafür durchzuhalten, so dass man es letzten Endes doch schafft. Wozu der Wille in der Lage ist, habe ich am Berg gelernt. Du musst den Berg anlächeln – so wie alles im Leben, von dem du weißt, es wird verdammt schwer.

Von Nadine Fabian