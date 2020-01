Neujahrsempfang mit neuem Format: So läuft der Tag

Innenstadt

Die Stadt Potsdam startet heute mit einer Premiere in das neue Jahrzehnt: Zum ersten Mal richtet sich der traditionelle Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters nicht nur an geladene Gäste, sondern soll ein Event für alle Potsdamer werden. Doch wie kommt das neue Format an? Womit überrascht Mike Schubert ( SPD) seine Gäste in diesem Jahr? Welche Schwerpunkte setzt der diesjährige Festredner? Die MAZ ist dabei und berichtet live aus dem Nikolaisaal und vom Open-Air-Empfang am Stadtkanal.

Von Peter Degener, Anna Sprockhoff und Rainer Schüler