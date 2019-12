Ausländerbehörde in der Kritik

Potsdam

Seit 15 Uhr tagen die Stadtverordneten. Hier der aktuelle Stand:

Behindertenbeauftragter: Stadt wiederholt Ausschreibung

Die Ausschreibung des Behindertenbeauftragten soll im Januar wiederholt werden. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) auf Anfrage der Anderen bekannt gegeben. Auf die erste Ausschreibung hätten sich 23 Interessenten beworben, zehn davon seien zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Kein Bewerber habe die notwendigen Qualifikationenaufgewiesen.

Nach dem Stand der Neubesetzung hatte Julia Laabs (Die Andere) gefragt. Der letzte Behindertenbeauftragte Christoph Richter hatte den Posten im Mai nach sechs Jahren Amtszeit abgegeben. Der Rückzug war zwar privat begründet.

Beim Abschied hatte Richter massive Kritik an den Inklusionsprozessen in der Stadt geübt. Inklusion könne nicht nur von der Verwaltung umgesetzt werden, sie müsse „von der Stadtgesellschaft getragen werden“. Vor Richters Amtsantritt war die Stelle des Behindertenbeauftragten zwei Jahre unbesetzt.

Keine Einigung zu Hannah Arendt

Die Ehrung der jüdischen Publizistin und Philosophin Hannah Arendt (1906-1975) mit einer Gedenktafel in Babelsberg verschiebt sich erneut. Es habe „bedauerlicherweise noch keine abschließende Klärung mit dem Grundstückseigentümer gegeben“, sagte Kulturdezernentin Noosha Aubel (parteilos). Ende Januar werde gegebenfalls über die Errichtung einer Stele vor dem Privatgrundstück entschieden.

Sascha Krämer (Linke) hatte gefragt, warum die Ehrung nicht am 4. Dezember, ihrem Todestag, realisiert werden konnte. Im Dezember 2016 hatten die Stadtverordneten die Ehrung Hannah Arendts mit einer Gedenktafel an ihrem zeitweiligen Wohnsitz in der Merkurstraße 3 in Babelsberg beschlossen.

Zwischenzeitlich sind mehrfach neue Zieltermine genannt worden. Als Grund für die Verzögerung wurde bisher immer wieder auf offene Fragen bei der Textfassung und der Gestaltung der Tafel selbst verwiesen, die laut Aubel aber mittlerweile geklärt sind.

Krämer warb dafür, das Gespräch mit dem Eigentümer zu suchen, der die Ehrung ursprünglich selbst vorgeschlagen habe.

Anfrage zur Luftqualität im Rathaus

Eine zu hohe CO2-Konzentration im Raum kann das Denken signifikant beeinträchtigen, erklärte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) auf Anfrage von Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler).

Im Sitzungssaal seien die Grenzwerte teilweise überschritten. Der Gehalt normalisiere sich allerdings in den Pausen. Ein toxischer Messwert werde zu keiner Zeit erreicht. Der Saal sei für die langen Sitzungsphasen allerdings nicht ausgelegt.

Möglich wäre laut Schubert eine CO2-Ampel mit entsprechenden Pausenanzeigen. Dazu gebe es bereits Empfehlungen aus dem Jahr 2008. Er kündigte Gespräche an, um bis Januar eine Lösung zu finden, damit die Stadt nicht in Haftungsfragen gerät: „Wir haben erste Ideen.“

Menzel hatte nach einer Stellungnahme und Handlungsempfehlungen des Gesundheitsamtes zur CO2-Belastung in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung gefragt.

Er hatte zur Novembersitzung der Stadtverordneten teilweise massive Kohlendioxid-Belastung im Plenarsaal gemessen. Er berief sich auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, nach der eine CO2-Belastung von mehr als 2000 ppm (Anteile pro eine Million) „hygienisch inakzeptabel“ sei. Die Empfehlung des Bundesamtes für diesen Fall: „Belüftbarkeit des Raumes und gegebenenfalls weitergehende Maßnahmen prüfen“.

Der Grenzwert wurde laut Menzel am 6. November erstmals um 16 Uhr mit 2135 ppm überschritten. Ein Höchstwert von 4142 ppm war um 18.40 Uhr erreicht. Menzels Entgegnung an Schubert: Gegebenenfalls könne die Versammlung unterbrochen werden: „Und dann mal fünf Minuten lüften.“

S-Bahn wird komplett zweigleisig

Die Stadt geht davon aus, dass der geplante Ausbau der Bahn inklusive einer Zweigleisigkeit für die S-Bahn bis zum Hauptbahnhof durch den Neubau der Schnellstraßenbrücken für die Nuthestraße nicht beeinträchtigt wird. Das sagte Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) auf Anfrage von Jens Dörschel (Grüne).

Der hatte gefragt, ob beim geplanten Brückenneubau über die Bahngleise zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und S-Bahnhof Babelsberg ein vollständiger zweigleisiger Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Potsdam und Babelsberg berücksichtigt ist.

Mit den vorbereitenden Arbeiten für das Mammutprojekt ist Anfang November begonnen worden. Ab Februar soll nach den bisherigen Planungen zunächst die westliche, stadtauswärts führende Schnellstraßenbrücke abgerissen werden. Die Stadt ist an dem Projekt laut Rubelt nicht direkt beteiligt.

Ausländerbehörde in der Kritik

Der Auftakt der Sitzung wird vor dem Haus begleitet von einer Kundgebung der Initiative „ Seebrücke Potsdam“. Anlass ist der Jahrestag des Beschlusses „Sicherer Hafen“ zur freiwilligen Aufnahme zusätzlicher Geflüchteter. Die Initiatoren der Kundgebung begrüßen in einer Mitteilung, dass „nun gemäß neuesten Meldungen die ersten geflüchteten Menschen aus der Seenotrettung nach Potsdam kommen sollen“.

Wie berichtet, hat die Stadt Anfang Dezember 24 freie Plätze an die zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt gemeldet.

Das Jubiläum ist laut Seebrücke „Anlass zur Freude und Mahnung zugleich“. In ihrer Mitteilung fordert die Initiative die Umsetzung aller sieben Punkte des Beschlusses vom 5. Dezember 2018. Manöverkritik gibt es vor allem zur Umsetzung des sechsten Punktes, „durch die Anweisung an die Ausländerbehörde Potsdam, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Geflüchteten in Potsdam dauerhafte legale Aufenthalts- und Lebensperspektiven zu schaffen“.

Gefordert wird mit eine „überfälligen Kehrtwende“ eine „Verbesserung der Bedingungen in der Ausländerbehörde“: Nur so könne „unsere Stadt ein wirklich sicherer Hafen für Menschen sein, wenn die Ausländerbehörde Integrationschancen fördert statt sie zu blockieren“. Die „ Seebrücke“ fordert eine „umfassende Kehrtwende der Ausländerbehörde zu einer echten Willkommensbehörde“.

Kritik an der Ausländerbehörde hatte zuletzt die Ausländerbeauftragte Magdolna Grasnick geäußert. „Ich freue mich immer, wenn mich positive Rückmeldungen erreichen. Leider gibt es immer noch zu viele negative Nachrichten“, sagte sie im September in ihrem Jahresbericht vor den Stadtverordneten.

Ihr Appell: Die „anspruchsvolle und oft sehr herausfordernde Arbeit“ der 25 Kollegen in der Ausländerbehörde müsse „von der Verwaltungsspitze auch entsprechend unterstützt, begleitet und wertgeschätzt werden“.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) begrüßte die Kundgebung, wies allerdings die Kritik an der Behörde zurück. Er warb dafür, vor öffentlicher Kritik miteinander zu reden. Sozialdezernentin Brigitte Meier ( SPD) verwies auf Personalmangel, versprach schnelle Verbesserungen im Front Office. Zum 14. Januar kündigte sie eine behördeninterne Aussprache an.

Mike Schubert will sich nach MAZ-Information gegen 16.15 Uhr in seinem monatlichen „Bericht des Oberbürgermeisters“ auch vor den Stadtverordneten zum Thema „Sichere Häfen“ äußern.

