Liveticker: Bombe in Pirschheide – So läuft die Entschärfung

Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzfahrplan für die unterbrochene Regionalbahnlinie 23 aufgestellt, der mit Bussen abgewickelt wird. Doch die müssen sich in den üblichen Ausweichverkehr auf dem Werderschen Damm einreihen, der im Zwei-Richtungs-Betrieb schon für Pkw’s nicht ungefährlich ist. Auch die Buslinien 580 und 631 müssen diesen Umweg nehmen – an Pünktlichkeit ist dann nicht mehr zu denken.



Umgekehrt fährt der letzte Bus vom Potsdamer Hauptbahnhof nach Michendorf (Potsdamer Straße) um 6.42 Uhr und kommt 7.06 Uhr an. Alle weiteren Abfahrten entfallen; die um 14.25 Uhr ist nach jetziger Planung wieder die erste nach der Entschärfung. vom Hauptbahnhof geht es um 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55 und 13.30 Uhr ohne Halt über den Werderschen Damm zur historischen Schule in Caputh und enden dann wieder am Bahnhof Caputh-Schwielowsee.

In beiden Richtungen werden für die Zeit der Entschärfung die Regionalbahnhöfe Charlottenhof, Pirschheide, Ferch-Lienewitz, Seddin und Michendorf nicht bedient.