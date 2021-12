Kultur in Krampnitz

Der Oberbürgermeister soll im kommenden Jahr mit Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden und interessierten Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch über die Entwicklung kultureller Angebote und Orte im zukünftigen Stadtteil Krampnitz treten. Das fordert die SPD. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Hintergrund: Kulturelle Angebote seien ein wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur, der Begegnung und der Lebensqualität. Das kulturelle Angebot könne mit ausschlaggebend für die Wahl des Wohnortes sein. Ob Kino, Musikschule, Atelier, Bühne oder Bürgerhaus – was für Kultur es in Krampnitz geben wird, wer sie gestaltet, wo und wie sie stattfindet oder wie die Kultureinrichtungen in anderen Stadtteilen angebunden sind, seien daher wichtige Aspekte der Entwicklung des Stadtteils.

Das große Interesse in der Kulturszene an der kulturellen Entwicklung von Krampnitz habe sich bereits gezeigt. Dennoch habe das Thema Kultur bisher in den Planungen und öffentlichen Beteiligungsformaten noch keine explizite Rolle eingenommen.