"Mitarbeiter haben alles richtig gemacht"

Gegen 21 Uhr wurde Tina Mäueler von Mitarbeitern vor Ort informiert, die daraufhin sofort Oberlin-Vorstand Fichtmüller ins Bild setzte. Die Kollegen in der Einrichtung hätten alles richtig gemacht, sagt sie. Die Polizei wurde von den Mitarbeitern gerufen. Offenbar haben sie die vier Leichen und die schwerverletzte Person entdeckt. Sie seien aber nicht direkt in den Gewaltvorfall, also etwa in Kampfhandlungen, involviert gewesen.



Allerdings will der Oberlin-Vorstand derzeit keine Details zu dem Vorfall nennen. Die Informationshoheit liege bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft, die derzeit noch ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass die Sicherheitsbehörden im Laufe des Tages weitere Informationen geben werden.