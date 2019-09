Liveticker: So laufen die Klimaproteste in Potsdam

Jaro Abraham (16), Schüler der Montessori Oberschule in Potsdam, ist bei der Potsdamer Fridays-for-Future-Bewegung aktiv. Im MAZ-Interview hat er erklärt, warum:



Welche konkrete Forderung zum Klimaschutz haben Sie diesen Freitag?Für uns hier in Brandenburg ist am wichtigsten, dass das Kraftwerk Jänschwalde spätestens 2024 vom Netz geht. Das wäre eine rein landespolitische Entscheidung, und damit könnte zugleich sehr viel CO2 eingespart werden.



Warum können die Freitags-Demos helfen?

Dieser Freitag ist für uns besonders wichtig, weil da alle auf die Straße gehen. Alle Generationen sollen präsent sein. Wenn sich alle beteiligen, wird deutlich, dass der Klimaschutz alle angeht. Je mehr kommen, desto mehr sieht die Politik, dass der Druck da ist und dass wir alle etwas verändern wollen.





Was muss jeder einzelne jetzt tun?

Ich glaube, am wichtigsten ist, dass allen Leuten bewusst wird, in was für einer Krise wir stecken. Dann merken die Leute sicher auch schon selbst, was sie machen können. Ich will da überhaupt keine Vorschriften machen. Ich selbst ernähre mich zum Beispiel vegetarisch, kaufe viel Second-Hand-Kleidung und versuche überhaupt nachhaltiger zu leben.