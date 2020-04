Der Hauptausschuss wird manchmal als kleine Stadtverordnetenversammlung bezeichnet – mitten in der Corona-Krise in Potsdam ist er sogar mehr als das. Heute sollen die Fraktionsvertreter wichtige Entscheidungen treffen, unter anderem, wie es mit den schwer in der Kritik stehenden Geschäftsführern des Potsdamer Klinikums weitergeht.