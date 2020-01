So läuft die Trauerfeier für Manfred Stolpe

Potsdam

Mit einer Gedenkfeier in der evangelischen Nikolaikirche in Potsdam nimmt Brandenburg am 21. Januar Abschied vom früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (1936-2019). Stolpes Beisetzung ist einige Tage später im Familienkreis auf dem Bornstedter Friedhof in Potsdam geplant.

Die Trauerfeier beginnt um 15 Uhr und ist öffentlich. Neben den geladenen Gästen können, soweit es der Platz zulässt, auch weitere Bürger teilnehmen. Als prominenter Teilnehmer wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Es könnte daher sein, dass in der Nikolaikirche spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die MAZ berichtet live vom Alten Markt:

Mit großen Traueranzeigen in Brandenburger und Berliner Zeitungen, auch in der MAZ, haben Landesregierung und Landtag am vorletzten Wochenende Manfred Stolpes gedacht. „Brandenburg trauert um einen herausragenden Politiker und warmherzigen, charismatischen Menschen“, hieß es in der gemeinsamen Anzeige von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD). „Er war das Gesicht und die Stimme Brandenburgs.“

Für alle, die in der Nikolaikirche keinen Platz mehr finden, wird die Gedenkfeier auch auf einer Großleinwand auf dem Alten Markt übertragen.

Unsere gesammelten Erinnerungen an Manfred Stolpe finden Sie hier

Die MAZ hat aus Anlass der Trauerfeier Erinnerungen enger Weggefährten Manfred Stolpes protokolliert - und auch eine Würdigung eines ehemaligen politischen Gegners, Peter Michael Diestel von der CDU. Er schreibt: "Wir begegneten uns im Herbst 1990 als Rivalen im Landtagswahlkampf in Brandenburg. Da kursierten schon erste Vorwürfe gegen ihn als Kirchenmann wegen einer angeblich zu großen Nähe zum DDR-Staat. Ich hatte mich damals schlau gemacht, führte einige Gespräche mit Kirchenleuten und Stasi-Generälen. Für mich stand dann schon relativ zeitig fest: Stolpe hat sich in einer Zeit, als unser Denken und Handeln von einer staatlichen Diktatur bestimmt war, ehrenwert verhalten. In seinen Kontakten zur Staatssicherheit, die er übrigens nie bestritten hatte, blieb er anständig und würdevoll."

Während die Gedenkfeier für Manfred Stolpe öffentlich ist, erfolgt die Beisetzung auf dem Bornstedter Friedhof zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Drei Ansprachen sind am Dienstagnachmittag in der Potsdamer Nikolaikirche vorgesehen. Außer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sowie die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) den Ende Dezember verstorbenen Manfred Stolpe würdigen. Im Gottesdienst predigt Christian Stäblein, der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident in Brandenburg und danach bis 2005 im zweiten Kabinett Schröder Bundesverkehrsminister. Der frühere Kirchenjurist und ehemalige Konsistorialpräsident der evangelischen Kirche in der DDR starb in der Nacht zum 29. Dezember im Alter von 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Seine 2004 diagnostizierte Krebserkrankung verschwieg Stolpe zunächst, um Schwierigkeiten im Ministeramt zu vermeiden.

Lesen Sie auch

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann