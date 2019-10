Lkw-Verkehr sorgt weiter für Unmut

Potsdam

Der Durchgangsverkehr in der Eduard-Claudius-Straße sorgt weiterhin für Unmut. Wie die MAZ am 17. Oktober berichtete, fühlen sich die Anwohner der Straße durch passierende Lastkraftwagen gestört. Aufgrund einer Baustelle wird ihre Straße momentan vermehrt vom Industrieverkehr benutzt. Lärmbelästigung sowie Risse an Häusern und in der Straße seien die Folge. Ihre drängendste Forderung: ein Durchfahrtsverbot für Lkw.

Jetzt hat die Stadt reagiert. Wie Anwohner berichten, hat sich die Landeshauptstadt mit einem Schreiben an sie gewandt. Der Inhalt ist jedoch nicht zufriedenstellend für die Anwohner. Ihre Straße sei in ihrem Ausbauzustand für Fahrzeuge jeglicher Art geeignet, argumentiert die Stadt. Zu etwaigen Schäden aufgrund der Erschütterungen lägen keine gutachterlichen Aussagen vor.

Stadt sieht keinen Handlungsbedarf

Deshalb – und angesichts des nahenden Endes der Bauarbeiten – bestehe kein Handlungsbedarf. Sabine und Jens-Uwe Welder, Anlieger der Eduard-Claudius-Straße, stimmt diese Antwort nicht zufrieden. Auch ärgert sie, dass in dem Schreiben von den denkmalgeschützten Häusern in ihrer Straße „keine Rede“ ist, wie sie sagten.

Auch bei der MAZ ging eine Stellungnahme der Stadt ein. Bis dato seien keine Schäden bekannt, die man auf das erhöhte Verkehrsaufkommen und den Lkw-Verkehr zurückführen könne. Der Abstand zwischen den denkmalgeschützten Häusern und der Straße betrage 13 Meter. Auch verweist die Stadt auf den baldigen Abschluss der Bauarbeiten am 25. Oktober.

Die Anlieger befürchten jedoch, dass sich die Fahrer dann an den Durchfahrtsweg gewöhnt haben. Wie es danach für die Anwohner der Eduard-Claudius-Straße weitergeht, bleibt offen.

Von Johanna Apel