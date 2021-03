Babelsberg/Innenstadt

Eigentlich sollte am Montag am Amtsgericht Potsdam der Prozess um einen tödlichen Radunfall in Babelsberg beginnen. Doch noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung  vertagte Richterin Reinhilde Ahle die Verhandlung auf den 16. Juni. Ein Dekra-Sachverständiger, der ein Gutachten zum Unfallhergang erstellt hat, soll nun doch vor Gericht aussagen. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft hätten weitere Fragen an den Unfallexperten, teilte Olaf Graf, der Rechtsanwalt des Angeklagten mit.

Dem Unfallfahrer, einem 31 Jahre alten Potsdamer, wirft die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vor. Er soll am 23. März vergangenen Jahres als Führer eines Lastkraftwagens gegen 7.55 Uhr in Richtung Griebnitzsee unterwegs gewesen sein und in einem Linksschwenk der Straße nicht die erforderliche Linksbewegung vorgenommen haben. Zugleich habe er laut Anklage den am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Fahrradschutzstreifen außer Acht gelassen haben.

Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle

Dadurch habe der Angeklagte einen neben ihm fahrenden 44 Jahre alten E-Biker so weit nach rechts an den Bordstein abgedrängt, dass dieser mit dem Lkw zusammengestoßen und unter den Laster geraten sei. Der Radfahrer erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unfall bei Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfaltspflichten vermeidbar gewesen wäre. Der Lkw-Fahrer ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt – ein Straftatbestand, der im Straßenverkehr besonders häufig anzutreffen ist. Die Strafzumessung in derartigen Fällen gilt vor Gericht als eine der undankbarsten Aufgaben, denn die Ursache ist oft klein, das Ergebnis aber katastrophal. Bei einer fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr – ohne Alkoholeinfluss und ohne einschlägige Vorbelastung – ist daher häufig mit einer Geldstrafe zu rechnen.

