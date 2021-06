Babelsberg

Schon 30 Jahre sitzt Heiko S. beruflich hinter dem Steuer. Als er am 23. März 2020 gegen 8 Uhr morgens mit dem 616er Bus an der Kreuzung am Rathaus Babelsberg an der roten Ampel steht, erkennt er im Bruchteil einer Sekunde, welche Katastrophe sich direkt vor ihm anbahnt. Er hupt, doch weder der Lkw- noch der Radfahrer, die Seite an Seite über die Kreuzung in Richtung Thalia-Kino streben, reagieren. Augenblicke darauf erlischt auf der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Leben – viele andere verändert der Verkehrsunfall, einige für immer.

Staatsanwaltschaft: Unfall war vermeidbar

Christian D. ist 31 Jahre alt, Ehemann, Vater, laut Bundeszentralregister unbescholten. Auch er ist Berufskraftfahrer. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Potsdam wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll an jenem sonnigen Märzmorgen Marko H. (44) auf seinem E-Bike mit dem Lkw vom Fahrradschutzstreifen abgedrängt und überrollt haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, er hätte den Unfall vermeiden können.

Bis zum Verhängnis beliefert der Angeklagte Montag für Montag den Supermarkt an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Er kennt die Strecke und die belebte Kreuzung. Er kennt ihre Tücken. Als die Ampel Grün zeigt, habe er sich vergewissert, ob rechts jemand neben ihm steht: „Ich habe keinen Radfahrer gesehen“, sagt er. Jedoch: „Wenn sich jemand am Fahrerhaus positioniert, kann es sein, dass er für mich nicht ersichtlich ist – trotz mehrer Spiegel.“

Lkw-Fahrer: „Dann gab es auf einmal einen Knall“

Es sei alles „so wie immer“ gewesen: „Dann gab es auf einmal einen Knall“. Beim Blick in den Rückspiegel habe er das Fahrrad auf der Straße gesehen. „Ich bin direkt raus. Mein erster Gedanke war, dass sich ein Rad von den Fahrradständern gelöst hat. Dann habe ich ihn liegen sehen und wusste nicht, was passiert war, woher er kam.“ D. setzt den Notruf ab. Dann habe ihn eine Frau weggezogen. Er steht unter Schock. Die Sanitäter bringen ihn ins Krankenhaus, übergeben ihn der Notfallseelsorgerin. Viereinhalb Monate sei er krankgeschrieben gewesen, brauchte psychologische Hilfe. Jetzt fahre er zwar wieder Lkw, meide aber die Kreuzung – er sei noch nicht bereit.

Blick auf die Unfallstelle: Der Angeklagte, ein Zeuge und eine Polizistin beschreiben die Kreuzung von Rudolf-Breitscheid- und Karl-Liebknecht-Straße als unheilvoll. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dass Christian D. mit dem Lkw den Schutzstreifen überfuhr, steht außer Frage. „Die Bauweise der Straße benachteiligt Lkw“, sagt er. „Lassen wir den Streifen frei, würden wir mit der Straßenbahn kollidieren. Wir sind gezwungen, diese Linie zu überfahren – wenn ich jemanden gesehen hätte, hätte ich den Schlenker gemacht oder angehalten, um ihn durchzulassen.“

Zeuge: „Die haben sich beide gegenseitig nicht wahrgenommen“

Busfahrer Heiko S. (51) bestätigt die Gegebenheiten. „Das ist alles verdammt eng dort“, sagt er, „das ist eigentlich Mist“. Laut S. fuhren Lkw und Rad parallel. „Mir war klar, dass hinter der Kreuzung diese Einengung ist und dass es zu Problemen kommt. Ich habe gedacht: Möchte nicht mal jemand von den beiden nachgeben? Mein Eindruck war: Die haben sich beide gegenseitig nicht wahrgenommen.“ – Laut Polizeiprotokoll trug der Verunglückte kabellose Kopfhörer, das Smartphone steckte in der Innentasche der Jacke – darauf sei ein Podcast geöffnet gewesen.

Polizistin: „Dass so wenige Unfälle passieren, ist erstaunlich“

Pauline H., 29, hat das Protokoll verfasst. Auch die Polizeibeamtin, sagt: „Es ist eine doofe Situation vor Ort. Da ist viel los, da sind massig Fußgänger und Radfahrer unterwegs – dass so wenige Unfälle passieren, ist erstaunlich.“ Sie war eine der ersten an der Stelle, sei gerannt, um zu gucken, ob Erste Hilfe möglich ist: Die Verletzungen seien aber so schwer gewesen, dass sie nichts ausrichten konnte.

Pauline H. hat Zeugen befragt, auch den Radler, der direkt hinter dem Unfallopfer gefahren war: „Er war so hinüber, dass er nur auf Ja-Nein-Fragen antworten konnte.“ Genau dieser Zeuge fehlte nun unentschuldigt in der Verhandlung und zieht den Prozess so für alle Beteiligten in die Länge. Die Fortsetzung findet am 7. Juli statt.

Von Nadine Fabian