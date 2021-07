Babelsberg

Die Leitstelle hatte ihn direkt zum Unglücksort an der Rathauskreuzung in Babelsberg gerufen: Er hat sich in den 26-Tonner gesetzt, hat Fahr- und Bremsversuche unternommen, die Spiegel kontrolliert. Er hat den Laster auf technische Mängel untersucht, den Fahrtenschreiber ausgelesen, die Straße vermessen, Fotografien und Skizzen gefertigt. Später hat er Berechnungen angestellt, Zeugenaussagen und Videoaufnahmen bewertet und nun auch den Prozess vor dem Amtsgericht Potsdam begleitet. Seine Stimme hat Gewicht: Oliver Wagner ist Gutachter bei der Dekra. Seit Jahren wird seine Expertise für Strafverfahren angefordert. Wagner rekonstruiert nicht nur den Unfallhergang, er beantwortet auch die eine, große Frage: Wäre das Verhängnis abzuwenden gewesen?

Richterin: „Sie hätten doppelt und dreifach gucken müssen“

Für den grausamen Unfall, der sich am Morgen des 23. März 2020 an der Kreuzung von Rudolf-Breitscheid- und Karl-Liebknecht-Straße zugetragen und ein Menschenleben gekostet hat, ist das Fazit eindeutig: „Der Unfall wäre zu vermeiden gewesen“, sagt Oliver Wagner. „Der Angeklagte hätte den Radfahrer sehen können.“ – „Sehen müssen“, betont Richterin Reinhild Ahle und wendet sich direkt an den angeklagten Lkw-Fahrer: „Sie hätten den Unfall und den Tod vermeiden können, wenn Sie all das gemacht hätten, was man im Straßenverkehr machen muss.“ Er habe jedoch die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen: „Sie haben nicht ausreichend geguckt, dabei hätten Sie doppelt und dreifach gucken müssen. Sie wissen, dass dort ein Radschutzstreifen ist – es hätten ganz viele Radler kommen können, es hätte ein Kind kommen können.“

Nach zwei Verhandlungstagen hat das Amtsgericht Potsdam den Lastwagen-Fahrer, der mit seinem Lkw einen Radfahrer in Babelsberg überrollt hat, wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dieses Strafmaß gefordert und darüber hinaus ein sechsmonatiges Fahrverbot beantragt, das die Richterin aber für nicht angezeigt hält. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Fahrradschutzstreifen überfahren

Der Hergang des Unfalls ist unbestritten: Christian D. (31) will den Supermarkt kurz hinter der Kreuzung beliefern. Er hält an der roten Ampel. Zwei Minuten steht der Lkw als erstes Fahrzeug in der Reihe. Das spätere Opfer Marko H. (44) wartet mit dem E-Bike direkt neben der Fahrerkabine. Bei Grün fahren Lkw und Rad an: der Lkw beschleunigt laut Gutachten und Zeugen moderat, das Rad zügig. Einen Moment lang fährt Marko H. sogar gut einen Meter vor dem Lastwagen. Auf der Kreuzung holt der Lkw jedoch auf, kommt dem Rad auch seitlich immer näher. Der Grund: Christian D. steuert direkt die vor ihm am rechten Straßenrand liegende Parkbucht an. Deshalb macht er mit dem Lkw nicht den an dieser Stelle der Fahrbahn nötigen Linksschwenk – und deshalb überfährt er den Radschutzstreifen. So drängt er Marko H. ab – es kommt zur Kollision, zum Sturz. Marko H. gerät unter den Lkw – er erliegt noch am Unfallort seinen massiven Verletzungen.

Gutachter: Straße ist für Gegenverkehr mit Tram breit genug

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich Marko H. auf dem Radstreifen sicher gefühlt hat und deshalb unbeirrt neben dem Lkw hergefahren ist. Christian D. hingegen habe gewollt, dass sich alle anderen nach ihm richten und den Weg für ihn freimachen – er würde dort immer geradeaus, also über den Radweg fahren. In den Schutzstreifen einzufahren, sei zwar nicht verboten, man müsse aber ausreichend Sorge tragen, dass niemand gefährdet wird: „Der Radfahrer hat dort Vorfahrt!“ Das gelte übrigens auch für eine entgegenkommende Straßenbahn: Der Angeklagte hatte zu seiner Verteidigung vorgebracht, dass er und andere Lkw-Fahrer gezwungen seien, den Radschutzstreifen zu überfahren, weil man ansonsten mit der Tram kollidieren würde. Das hat der Dekra-Gutachter widerlegt – für die entgegenkommende Tram sei ausreichend Platz, für die mitfahrende sei die Ampel speziell geschaltet.

Verteidiger gibt Opfer eine Mitschuld

Den Angeklagten als „Rambo der Lkw-Fahrer“ darzustellen, sei „neben der Sache“, sagt Verteidiger Olaf Graf. Er meint, das spätere Opfer hätte den Unfall verhindern können – und erinnert daran, dass der Radler laut Polizei Kopfhörer trug und auf dem Handy ein Hörbuch geöffnet war. „Vielleicht war er besonders abgelenkt?“, fragt Graf – der Radfahrer hätte doch bremsen können. Aber: „Es ist hier ein Rennen gefahren worden. Aber nicht vom Lkw, wie die Staatsanwaltschaft es darstellen will, sondern von jemand anderem – dem verunglückten Verkehrsteilnehmer.“

Richterin: „Der Radfahrer hat nichts falsch gemacht“

Den Gedanken von einer Mitschuld oder gar Schuld des Opfers verbittet sich die Richterin. „Es hat kein Rennen gegeben“, so Reinhild Ahle. „Der Radfahrer ist auf seiner Spur geblieben – das ist sein gutes Recht. Er hat nichts falsch gemacht. Ja, er hätte sein Leben retten können, wenn er gebremst hätte – er hat aber nicht die Pflicht dazu.“ Das sei die Pflicht des Angeklagten gewesen: „Sie sitzen im Lkw, Sie haben die PS, die gefährliche Maschine unter sich. Sie allein sind Schuld am Tod eines Menschen.“ Mit dieser Schuld werde er leben müssen.

Von Nadine Fabian