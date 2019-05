Babelsberg

Teure Nachlässigkeit: Ein Container-Lkw blieb am Montag Vormittag unter der Eisenbahnbrücke an der Babelsberger August-Bebel-Straße hängen. Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs hatte offenbar nach dem Aufladen einer Kippmulde den Lastarm nicht richtig arretiert.

Lkw muss abgeschleppt werden

Er ragte noch über das Fahrzeug hinaus, so dass sich der Lkw verkeilte. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Öl trat aus, so dass die Unterführung längere Zeit gesperrt bleiben musste. Der Zugverkehr lief weiter. Ein Statiker untersuchte die Brücke. An dem Lastwagen entstand ein Gesamtsachschaden von 200 000 EUR.

Von MAZonline