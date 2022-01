Potsdam

Tatort Potsdam-Eiche, Altes Rad: Im Baumhaselring kommt am 31. Mai 2021 eine Lieferung von Steinen an. Ein 25-Tonnen-Lkw hält vor Nummer 38. Er parkt halb auf dem Gehweg, damitvermutlich der Gabelstapler noch rangieren kann. Aber: Vier Einfahrten sind blockiert; ein Bewohner kommt nicht zum Arzt. Unter dem Gehweg laufen Leitungen zur Gasversorgung; der Lastwagenfahrer ahnt nichts.

Um 11.02 Uhr kommt Wilfried Rom nach Hause. Er sieht den Truck, an dem er nicht vorbei kommt, macht ein Foto aus dem Cockpit seines Autos. Das wird zum Beweisbild in einem Rechtsstreit mit dem Ordnungsamt, der sich inzwischen aufgeschaukelt hat ins neue Jahr. Auch andere Anwohner machten Fotos; es gibt mindestens vier Zeugen; eine Bürgerinitiative hat sich gegründet. Denn das Ordnungsamt war da und behauptet seither beharrlich, der Lastwagen habe nicht auf dem Weg gestanden; niemand habe also eingreifen müssen.

Anwalt spricht von Unwahrheit

Roms Rechtsanwalt Ferdinand Rohmann drückt es noch diplomatisch aus: Hier werde „offenbar die Unwahrheit behauptet, um sich der Verantwortung zu entziehen.... Die offensichtliche Unwahrheit ... schön zu reden oder gar aufrecht zu erhalten, ist nicht hinzunehmen“, heißt es in seinem Schreiben an die Stadt. Daraus müsse die Stadtverwaltung interne Konsequenzen ziehen, fordert der Anwalt.

Ohne Erfolg. Vielmehr wirft der städtische Senior Consultant Jürgen Schneider aus dem Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung dem Beschwerdeführer Rom „Uneinsichtigkeit und weiterhin nicht wahrheitsgemäße Angaben“ vor. Die Mitarbeiter des Amtes würden sich „nicht von ... Drohungen bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben ... abhalten lassen“.

Fotos widersprechen der Stadt-Version

Die MAZ durfte den Schriftverkehr zwischen Rom und der Stadt einsehen, auch die Beweisfotos, und bat die Stadt um eine Stellungnahme. Ergebnis: Die Verwaltung bleibt bei ihrer Haltung. Was ist nun wahr?

Wie stellt sich die Lage dar? Als Rom nach eigenen Worten um 11.02 Uhr aus seinem Auto heraus das Foto machte, stand der Lkw halb auf dem Gehweg, die Seitenplane zum Entladen geöffnet, der Gabelstapler nicht mehr am Heck des Aufliegers. Eine Palette Steine war bereits auf dem Grundstück eines Kunden abgeladen. An der linken Bildseite steht in einer Parknische ein weißer VW-Polo, der Rom gehört. Kein Auto kommt am Fahrerhaus des Trucks vorbei.

Anwohnerfoto vom parkenden Lastwagen, fünf Minuten vor Ankunft des Ordnungsamtes Quelle: privat

Der Besteller der Steine und der Lkw-Fahrer sollen Rom gebeten haben, den Polo wegzufahren. Der Nachbar hatte Sorge, der Wagen könne beim Rangieren des Gabelstaplers beschädigt werden. Rom will den Polo um 11.05 Uhr aus der Parklücke vor der Hausnummer 21 weggefahren haben auf sein Grundstück.

Zeitabläufe scheinen glaubhaft

Was als nächstes geschah, beschreiben Rom und Rathaus gleich: „Gegen 11.08 Uhr“ kamen eine Vertreterin und ein Vertreter des Ordnungsamts an, konnten den Lkw aber nicht passieren und parkten dort, wo vorher der weiße Polo von Rom gestanden hatte. Sie waren in ganz anderen Angelegenheiten da und überprüften ein Auto vor der Hausnummer 17, an dem die Nummernschilder fehlten.

Ein Ordnungsamtsmitarbeiter erklärte Rom gegenüber später, der Lkw-Fahrer habe die Mitarbeiter der Stadt bei deren Vorbeigehen gefragt, wann sie ihr Auto wieder aus der Parktasche wegfahren; er bräuchte den Platz zum Rangieren des Trucks. Das Amt ging nach eigenen Worten davon aus, der Lkw würde gleich weiterfahren. „Völliger Unsinn“, kommentiert Rom: „Der entlud ja schon.“ Nur der Gabelstapler brauchte Rangier-Platz. Das Ordnungsamt überprüfte den Fall der fehlenden Nummernschilder und fuhr davon, ohne dem Lkw-Thema nachzugehen.

Beschwerdeführer war Unternehmer

Wilfried Rom, der seit der Wende Unternehmer in der Straßenreinigung und Grünflächenpflege war dauernd mit Straßenräumfahrzeugen und Lastwagen zu tun hatte, meint, der Spediteur hätte für den Entladevorgang und die Blockade der Straße eine Genehmigung der Stadtverwaltung einholen müssen. Offenbar lag diese nicht vor. Die Stadt sagte auf MAZ-Anfrage nichts dazu.

Rom verweist weiterhin auf die Straßenverkehrsordnung, die jedes Parken auf dem Gehweg verbietet, solange es nicht durch eine Beschilderung erlaubt wird. Das allein wäre schon ein Verstoß, den das Amt hätte ahnden müssen, sagt er.

Ordnungsamt bleibt hart

Trotz der schriftlichen Darstellung der Zeitabläufe und der Fotos mehrerer Anwohner bleibt das Ordnungsamt bei seiner Version, dass es keinen Parkverstoß gab, der ein Eingreifen erfordert hätte. Die Mitarbeiter hätten „an dem besagten Tag eine gezielte Kontrolle in der Straße Baumhaselring“ durchgeführt und auch den Lkw bemerkt, so die Pressestelle der Stadt auf MAZ-Anfrage: „Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer bestätigte dieser, dass er gleich wieder los fahren wird. Es bestand für die Mitarbeitenden vor Ort kein Anhaltspunkt, diese Aussage anzuzweifeln. Der Einsatz des Ordnungsamtes (Nachkontrolle eines anderen Sachverhaltes) dauerte ca. 2-4 Minuten. Dann verließen die Mitarbeitenden den Einsatzort.“

Keine Gefahr erkennbar

Es sei keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erkennbar gewesen. Die Ordnungsbehörde handele nach Ermessen, könne eingreifen, müsse es aber nicht. „Ein konkretes Handeln war zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich“, heißt es in der Antwort der Stadt. Es habe auch nach dem Einsatz keine Beschwerde bei der Einsatzzentrale gegeben, die ein erneutes Aufsuchen des Einsatzortes nötig gemacht hätte.

