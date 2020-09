Innenstadt

Die Krise als Chance sehen – eigentlich ist dieses Bild nach sechs Monaten Dauerkrise durch Corona längst ausgelutscht. Das Potsdamer Stadtfestival Localize aber hat das getan: Statt wie sonst einen vergleichsweise kleinen, zumindest aber klar abgegrenzten Bereich der Stadt zu beleben für ein Wochenende, wird seit Donnerstag einen Monat lang die Innenstadt bespielt. Dezentral, luftig, kreativ und unbequem soll das Festival werden, die richtigen Fragen zur Zukunft einer Innenstadt stellen.

14 Künstlerinnen und Künstler hat das Localize-Team aus Dutzenden Bewerbern ausgewählt, das Motto lautet „Center Shock“. „Center Shock verhandelt in Installationen, Performances, Workshops und Gesprächen unterschiedliche künstlerische Perspektiven auf das Thema Zentrum“, sagen die Macherinnen. Da ist eine Videoinstallation in einem leeren Schaufenster am Platz der Einheit, in dem ein moderner Narziss mit der Kamera sich selbst sucht.

Anzeige

Kreative Auswahl

Da sind die brasilianischen Künstlerinnen, die mit einer Tanzperformance eine gemeinsame Basis für das Zusammenleben suchen. Da ist die Potsdamer Designerin von Weltrang Brigitta Bungard, die sich mit ihrem Team den Platz der Einheit vornimmt. „Wenn ein solch zentraler Ort leer ist, dann ist es doch Murks“, sagt sie zu ihrer Installation „Was fehlt hier“, die untersuchen will, wie man diese grüne Leerstelle nutzen könnte.

Weitere MAZ+ Artikel

„Localize gab uns den Namen, diese Frage in die Öffentlichkeit zu stellen“, sagt sie. „Was uns fehlt in der Stadt ist ein Ort des Experiments, ein Ort der Spontaneität im Hier und Jetzt und im Kontext der historisierten Innenstadt.“Ab dem 8. Oktober kann drei Tage lang direkt auf dem Platz der Einheit dieses Experiment gewagt werden.

Center Shock. Quelle: Peter Degener

Für die endgültige Auswahl der Projekte haben sich die Organisatorinnen ein ganzes Wochenende lang zurückgezogen. „Natürlich gibt es da auch Diskussionen“, sagt Festivalleiterin Jana Kamm, „aber wir stehen alle hinter jeder Entscheidung, letztlich gibt es zu allem einen Konsens.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Lieblinge im Programm habe sie nicht, sagt sie. „Es ist ja immer ein beidseitiger Bewerbungsprozess, das Festival und die Künstler müssen zusammen passen“, ergänzt die künstlerische Leiterin Doreen Löwe.

Das Localize-Festival findet vom 17. September bis 17. Oktober in Potsdam statt. Einige Installationen sind die gesamte Zeit über zu sehen, andere nur für wenige Tage. Partys und großes Zusammenkünfte wird es in diesem Jahr nicht geben. Im vorigen Jahr feierte das Festival eine Neuauflage nach drei Jahren Pause. Verschlossene Orte für kurze Zeit zu öffnen, ist Kernanliegen des Festivals, das im Oktober 2008 Premiere hatte. Damals ging es um den Heimat. Es wurden zwei barocke Häuser in der Lindenstraße entrümpelt und zur Galerie samt Bühne gemacht. Der Verein, der etwas später gegründet wurde, Verein schloss immer wieder Orte auf: den Stadtkanal, eine Baulücke in der Gutenbergstraße, den verlassenen Bahnhof Pirschheide und die leergeräumte Stadtbibliothek. Besonders die Workshops liegen den Organisatorinnen am Herzen, darunter das Architektur-Selbstbauprojekt „Just add people“ am 3. Oktober und die Frage nach der Sichtbarkeit von Frauen im Stadtbild bei „Da sind wir –Public Women“ am 18. und 19. September. Auch die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich.

Die Hälfte der Laufzeit wird Localize parallel zur Einheits-Expo anlässlich des Jubiläums der Deutschen Einheit stattfinden – spannend, finden Jana Kamm und Doreen Löwe. „Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da sichtbar zu werden“, sagt Löwe, „und da werden wir sicher auch einige Brüche produzieren.“ Schließlich seien die Ansätze der beiden Events gänzlich gegensätzlich. „Wir sind partizipativ, bei uns geht es viel ums Mitmachen und Mitgestalten, nicht ums Angucken und Berieseln-Lassen.“

Diese Performance war bereits am Donnerstag auf der Brandenburger Straße zu sehen. Das „Vogueing“ stammt aus der queeren Szene und nimmt Posen aus dem Modemagazin Vogue auf. Quelle: Peter Degener

Vor allem aber will das Localize-Team nun das eigene Festival genießen. „Die letzten Wochen waren wirklich heftig, weil zwar wahnsinnig viel Leerstand in der Stadt herrscht, es aber am Ende sehr schwer ist, da ran und rein zu kommen“, sagt Jana Kamm. Das Festivalbüro hat so Platz am Kanal gefunden, denn aus ein dezentrales Happening braucht wenigstens eine Anlaufstelle. Erst zwei Wochen vor der Eröffnung habe das Programm endgültig gestanden. Während des vierwöchigen Festivals werde natürlich auch noch viel Arbeit entstehen. „Aber heute ist auch mal Durchatmen angesagt.“

Das Localize-Festival unter dem Motto „Center Shock“ läuft täglich bis zum 17. Oktober. Alle Veranstaltungen sind gratis und auf der Facebookseite des Festivals zu finden.

Von Saskia Kirf