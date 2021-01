Innenstadt

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen ins Homeoffice, nachts gilt eine Ausgangssperre. Doch tagsüber dürfen die Menschen sich im Freien bewegen. Die MAZ hat Stadtführer um Empfehlungen für besondere Routen durch Potsdam gebeten.

Holger Raschke führt seit 2017 durch Potsdam und Berlin. Auf seinen Touren erzählt er vom Ende des Zweiten Weltkrieges, vom Kalten Krieg, der Präsenz der Sowjets in Potsdam und Umgebung. Es geht um die Grenzanlagen, Fluchtversuche, Spionagetätigkeiten und den Alltag der sowjetischen Soldaten vom Park Babelsberg bis hin zur „Verbotenen Stadt“, aber auch um die Architektur und Stadtentwicklung seit Kriegsende. Auf seiner Internetseite berlinstaiga.de kann man sogar Rundfahrten mit einem „Buchanka“-Kleinbus buchen, der früher auch vom sowjetischen Militär genutzt wurde.

Wo entlang führt die Route?

Start ist am Hotel Mercure, von wo es durch den Neuen Lustgarten zum etwas versteckt liegenden Karl-Liebknecht-Forum geht. An Wochentagen kann man nun einen ganz besonderen Weg entlang des früheren Lustgartenwalls über das Areal von Polizei und Landesministerien nehmen. Nur Mut! „Dort ist zwar eine Schranke für Fahrzeuge, aber das ist ein öffentlicher Weg“, weiß Holger Raschke. Am Wochenende kann man über die Henning-von-Tresckow-Straße ausweichen. Es folgt die als Allee gestaltete Kiezstraße. Dort gibt es einen Durchgang, der direkt zum Wall am Kiez und der Havelbucht mit der „Seerose“ führt.

Von dort geht es über die Breite Straße in die Lindenstraße und durch den Hof des einstigen Militärwaisenhauses zur Spornstraße und dem Kreativhaus Rechenzentrum. Durch die Werner-Seelenbinder-Straße, hinter dem Filmmuseum vorbei und über den Alten Markt gelangen Sie zur Burgstraße und Alten Fahrt. Über die Fußgängerbrücke geht es auf die Freundschaftsinsel und durch den Staudengarten zurück bis zur Langen Brücke..

Wie lang ist man unterwegs?

Knapp vier Kilometer ist die Route lang, was rund anderthalb Stunden dauert. „Mancher Gehweg ist nur bedingt barrierefrei“, sagt Raschke.

Was macht die Tour besonders?

Der Weg führt durch ruhige Nebenstraßen, die einen Blick hinter die bekannten Kulissen der Innenstadt erlauben. dazu ungewöhnliche Kunst im öffentlichen Raum an der Havelbucht, an der Alten Fahrt und auf der Freundschaftsinsel.

Stadtführer Holger Raschke mit seinem russischen Buchanka-Bus vor dem Kosmos-Mosaik am Kreativhaus Rechenzentrum. Quelle: privat

Was gibt es zu erzählen?

Wenn Holger Raschke selbst führt, erzählt er von seiner Mutter, die Ende der 1970er im renommierten Interhotel Potsdam, dem heutigen Hotel Mercure, ihre Lehre begonnen hat, wodurch seine Eltern nach Potsdam gekommen sind. Eine Besonderheit stellt der Kosmonaut im Mosaik am Kreativhaus Rechenzentrum dar. Es zeigt Alexei Leonow, der 1965 den ersten Weltraumspaziergang eines Menschen wagte. „Er wäre dabei fast verunglückt, überlebte aber und hatte noch ein langes Leben. Er starb erst im letzten Jahr“, weiß Raschke.

Welche Details kann man sehen?

Gegenüber vom Obelisk am Neustädter Tor an der Ecke von Breiter Straße und Lindenstraße ist der letzte unsanierte Plattenbau der einstigen „sozialistischen Magistrale“ zu sehen – so waren einst alle Hochhäuser und Blöcke zwischen Havelbucht und Lustgarten gestaltet. in der Spornstraße sollte man nach unten schauen, um auf dem ältesten Potsdamer Straßenpflaster nicht zu stolpern. Wer nach oben guckt, entdeckt eine frisch sanierte „barocke“ Häuserzeile aus DDR-Tagen. Der unterschied zum Original: ein gut getarntes, aufgesetztes Geschoss unter dem Dach.

Von Peter Degener